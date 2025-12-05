कोडीन कफ सिरप का 'आजमगढ़' कनेक्शन! करीब साढ़े तीन लाख बोतल खरीदने पर केस दर्ज, जानें कौन है आरोपी बिपेंद्र सिंह?

Azamgarh Cough Syrup Case: कोडीन कफ सिरप के खरीद मामले में आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने पर केस दर्ज हुआ है. जिले की ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है. अब पुलिस आरोपी बिपेंद्र सिंह की तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है. यहां पढ़िए पूरी डिटेल...
Azamgarh Cough Syrup Case/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने पर कोडीन कफ सिरप के खरीद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले की ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपी बिपेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. आरोप है कि आजमगढ़, बस्ती और जौनपुर जिले के फर्मों से कुल 3 लाख 28 हजार कोडीन कफ सिरप की बोतलें खरीदीं गई थी, जिसका रिकॉर्ड न देने पर कार्रवाई की जा रही है.
क्या है ये पूरा मामला?
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठारी नर्वे निवासी बिपेंद्र सिंह की मार्टिनगंज के बनगांव में एएस फार्मा के नाम से मेडिकल स्टोर है. उन्होंने आजमगढ़ की दो, बस्ती और जौनपुर की फर्मों से कोडिन कफ सिरप की कुल 3 लाख 28 हजार बोतल खरीदी थी. 28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली. पूछताछ के दौरान मकान मालिक ने बताया कि एक साल पहले ही वह दुकान छोड़ चुका है. इस पर उसके घर गए, वहां भी वह नहीं मिला. कई बार फोन किया गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ.
आरोपी की तलाश में पुलिस
जिसके बाद व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के जरिए भी खरीद बिक्री का विवरण मांगा गया, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं कराया गया. जीएसटी विवरण अकाउंट नहीं उपलब्ध कराया गया. ऐसे में कफ सिरप के दुरुपयोग की आशंका है. इस मामले में कई दिन बीत जाने के बाद उसके खिलाफ तहरीर दी गई. इस मामले में एसपी ग्रामीण ने भी बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना दीदारगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है. मौके से फरार मालिक की तलाश की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी.
हिस्ट्रीशीटर है बिपेंद्र सिंह
जानकारी के मुताबिक, आरोपी बिपेंद्र सिंह पहले से ही थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उस पर 11 प्राथमिकी दर्ज हैं. इसमें गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे दर्ज हैं. बिपेंद्र कुमार पर प्रयागराज और जौनपुर में भी एक-एक प्राथमिकी दर्ज है. फिलहाल, इसके बैंक खातों के अलावा सिरप की बिक्री कहां-कहां की गई है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.
