फ्री मूवी के लालच में क्लिक किया APK लिंक, मोबाइल हुआ हैक; आजमगढ़ में साइबर ठग गिरफ्तार, 22 लाख की ठगी का खुलासा

गिरोह सोशल मीडिया पर फ्री मूवी और वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर एपीके लिंक भेजता था. लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ितों के मोबाइल हैक हो जाते थे और उनके बैंक खातों से रकम म्यूल खातों में ट्रांसफर कर एटीएम के माध्यम से निकाल ली जाती थी. एसपी ग्रामीण ने बताया कि कुल 17 लोगों की शिकायतें रही, जिसमें 22 लाख का फ्रॉड अब तक प्रकाश में आया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच करते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है.