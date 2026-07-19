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जेल में गई थी जिंदगी, घर लौटी लाश... 24 वर्षीय विक्रम की मौत पर फूटा परिवार का गुस्सा, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

Mau News: आजमगढ़ मंडलीय जिला कारागार में 24 वर्षीय कैदी विक्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मऊ में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. शव गांव पहुंचने पर तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य होने की बात कही.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:55 PM IST
जेल में गई थी जिंदगी, घर लौटी लाश... 24 वर्षीय विक्रम की मौत पर फूटा परिवार का गुस्सा, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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