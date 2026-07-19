जेल में गई थी जिंदगी, घर लौटी लाश... 24 वर्षीय विक्रम की मौत पर फूटा परिवार का गुस्सा, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

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प्रकाश पाण्डेय/मऊ: आजमगढ़ की मंडलीय जिला कारागार में 24 वर्षीय कैदी विक्रम की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मामला अब मऊ तक पहुंच गया है. मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक निवासी विक्रम की जेल में गुरुवार शाम मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद जब शव उसके पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए भगा दिया.
आपको बता दें, आजमगढ़ की मंडलीय जिला कारागार में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक के रहने वाले विक्रम (24) की गुरुवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विक्रम को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में पहले जेल हुई थी. जमानत पर छूटने के बाद उसने पेशी पर जाना छोड़ दिया था. इसके कारण उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया था. तीन दिन पहले जीयनपुर पुलिस पहुंची और उसे लेकर कोतवाली ले गई. जहां से उसे जेल भेजा गया था. जहां मंडलीय कारागार में गुरुवार शाम लगभग 4.30 बजे उसकी मौत हो गई.
वहीं शनिवार को विक्रम का शव लेकर घर पहुंचे पुलिसकर्मियों को देखकर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. परिजनों में से एक महिला ने एक पुलिसकर्मी पर गिरफ्तार करके ले जाने और षड़यंत्र कर हत्या का आरोप लगाने लगी. यह माजरा देख अन्य पुलिसकर्मी सहम गए और वहां से भागना ही उचित समझा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.
सीओ के अनुसार, 16 जुलाई को सूचना मिली कि आजमगढ़ के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शाम करीब 8:30 बजे विक्रम डोम की मृत्यु हो गई. आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद शव को उनके पैतृक गांव नवापुरा लाया गया. शव पहुंचने पर परिजन मृत्यु के कारण को लेकर आक्रोशित थे. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत कराया. इसके उपरांत विक्रम डोम का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया.
सीओ जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि वर्तमान में क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर भी लगातार नजर बनाए हुए है,
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