जेल में गई थी जिंदगी, घर लौटी लाश... 24 वर्षीय विक्रम की मौत पर फूटा परिवार का गुस्सा, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

आपको बता दें, आजमगढ़ की मंडलीय जिला कारागार में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक के रहने वाले विक्रम (24) की गुरुवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विक्रम को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में पहले जेल हुई थी. जमानत पर छूटने के बाद उसने पेशी पर जाना छोड़ दिया था. इसके कारण उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया था. तीन दिन पहले जीयनपुर पुलिस पहुंची और उसे लेकर कोतवाली ले गई. जहां से उसे जेल भेजा गया था. जहां मंडलीय कारागार में गुरुवार शाम लगभग 4.30 बजे उसकी मौत हो गई.