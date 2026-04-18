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आजमगढ़ का 'घूसखोर' बाबू! खुलेआम नोट गिनते हुए वीडियो वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप

Azamgarh news: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने जिला पंचायत विभाग पर आरोपों की झड़ी लगा दी. उन्होंने दावा किया की कर्मचारी टेंडर से जुड़े कार्यों के लिए कमीशन लेते हैं.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:33 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच आजमगढ़ में खुलेआम रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. यहां जिला पंचायत विभाग से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पटल पर बैठा एक बाबू खुलेआम नोटों की गड्डी लेते और बिना किसी झिझक के उन्हें गिनते हुए नजर आ रहा है. 

बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने लगाए आरोप 
यह मामला उस समय और तूल पकड़ लिया, जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने जिला पंचायत विभाग पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी. उन्होंने दावा किया की वीडियो में दिखाई दे रहा कर्मचारी टेंडर से जुड़े कार्यों को देखता है और लंबे समय से कमीशनखोरी के नेटवर्क का हिस्सा है. उनके अनुसार यह कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि वर्षों से चल रही व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें बिना कमीशन के फाइल आगे नहीं बढ़ती और भुगतान तक अटक जाता है. 

विकास कार्य ठप पड़े 
उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ जिले में करोड़ों रुपये के विकास कार्य ठप पड़े हैं, क्योंकि लेनदेन तय नहीं हो पा रहा. कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी निविदाएं निकल चुकी हैं, काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा, वजह साफ है कमीशन की. कहा कि अब टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और सबसे कम बोली लगाने वाले को काम मिलना अनिवार्य है, तो इस पारदर्शिता ने पुराने सेटिंग सिस्टम को झटका दिया है. ऐसे में विभाग के अंदर कथित तौर पर कमीशन वसूली के नए तरीके अपनाये जा रहे हैं. 

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ठेकेदार मजबूरी में दे रहे कमीशन 
भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों को मजबूरी में भुगतान पाने के लिए मोटी रकम कमीशन के रूप में देनी पड़ रही है. दावा किया गया कि एक करोड़ रुपये के काम में लगभग 25% तक का कमीशन लिया जाता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा विभागीय स्तर पर बटता और बाकी पार्टी में शीर्ष स्तर तक पहुंचता है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, उसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है.

सीडीओ ने दिए थे जांच के आदेश 
सूरज प्रकाश ने यह भी कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की थी और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की थी. अधिकारी ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी. इससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. मामले को राजनीतिक रंग देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि जिले में सपा से जुड़े बड़े लोगों की वजह से ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती. आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय उर्फ पंकज का लाखों रुपये लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कथित तौर पर अच्छी-खासी संपत्ति है और वह राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली लोगों के साथ नजर आता रहा, जिससे पूरे नेटवर्क पर संदेह गहराता है.

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