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रास्ते के विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, आजमगढ़ में युवती पर जानलेवा हमला, डेढ़ महीने बाद कोर्ट के आदेश से दर्ज हुई FIR

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आई यह घटना न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है, बल्कि सिस्टम की धीमी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करती है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:58 AM IST
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Azamgarh girl attack case
Azamgarh girl attack case

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा:  जनपद आजमगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर संबंधित थाने की पुलिस ने आधा दर्जन के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है. यह घटना करीब पौने दो महीने पूर्व की बताई जा रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पीड़िता का आरोप रहा कि रास्ते के विवाद में आरोपियों ने गला दबाने के साथ फावड़े से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

कहां का है ये मामला?
यह मामला आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव का है. पीड़िता संजू यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 14 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे गांव में रास्ते को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने 112 नंबर पर सूचना दी और उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर और बाद में जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता तीन दिन तक भर्ती रही.

पीड़िता ने लगाया गंभीर आरोप
पीड़िता का आरोप रहा कि घटना के बाद थाना कप्तानगंज में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन सुनवाई न होने पर पीड़िता ने जुडिशरी में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-13 में प्रार्थना पत्र दाखिल किया.

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कोर्ट के आदेश पर FIR
कोर्ट के आदेश पर थाना कप्तानगंज पुलिस ने 6 लोगों की विरुद्ध जिसमें विपिन, संजय, अनूप, गीता पत्नी महेन्द्र, शिखा पुत्री रणविजय और रणविजय निवासीगण ग्राम खालिसपुर थाना कप्तानगंज पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. 

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आजमगढ़ में सनसनी! दोस्त ही बना कातिल, मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने दबोचा आरोपी

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