शटर बंद... खिड़की से शराब की बिक्री! VIDEO VIRAL होते ही मचा हड़कंप, आबकारी विभाग हरकत में

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Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित रोडवेज के पास रात को 10 बजे के बाद विदेशी शराब बीयर की दुकान के शटर बंद बाद खिड़की से लोगों को शराब की बिक्री धहढ़ले से की जा रही है, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया. जहां मुख्यालय में नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आउटर के अन्य क्षेत्रों में नियमों का कितना पालन होता होगा.
बता दें कि जहां सरकारी शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बिक्री करने का परमिशन होता है. लेकिन वहीं आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन स्थित रोडवेज के पास मुख्य मार्ग पर एक विदेशी शराब बीयर की दुकान नियमों को ताख पर रखकर शराब बिक्री करने का वीडियो सामने आया है. जहां रात 10 बजे के बाद उस दुकान का शटर तो बंद है, लेकिन बगल के खिड़की में लगे कुलर की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही, जहां लोग शराब लेते नज़र आये.
यह वीडियो बीते कल रात का बताया जा रहा है, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. मुख्यालय में नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाकर शराब बेचे जा रहे जो प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. इस खबर को ZEE मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर रहा कि आबकारी विभाग के अधिकारी जागे और इस मामले में जांच कर संबंधित दुकान को नोटिस व विधिक कार्यवाही की बात कह रहे हैं.
राजेश कुमार मिश्र (सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी) ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है. टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वाली संबंधित दुकान को नोटिस जारी किया जा रहा है और इसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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