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शटर बंद... खिड़की से शराब की बिक्री! VIDEO VIRAL होते ही मचा हड़कंप, आबकारी विभाग हरकत में

Azamgarh News: शहर मुख्यालय में रात 10 बजे के बाद भी मिलती है शराब, नियमों को ताख पर रखकर खिड़की के आड़ से बिक्री करने का वीडियो वायरल, जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाया तो विभाग जगा.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:58 PM IST
शटर बंद... खिड़की से शराब की बिक्री! VIDEO VIRAL होते ही मचा हड़कंप, आबकारी विभाग हरकत में
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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