शटर बंद... खिड़की से शराब की बिक्री! VIDEO VIRAL होते ही मचा हड़कंप, आबकारी विभाग हरकत में

बता दें कि जहां सरकारी शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बिक्री करने का परमिशन होता है. लेकिन वहीं आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन स्थित रोडवेज के पास मुख्य मार्ग पर एक विदेशी शराब बीयर की दुकान नियमों को ताख पर रखकर शराब बिक्री करने का वीडियो सामने आया है. जहां रात 10 बजे के बाद उस दुकान का शटर तो बंद है, लेकिन बगल के खिड़की में लगे कुलर की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही, जहां लोग शराब लेते नज़र आये.