Azamgarh/Vedendra Pratap Sharma: जनपद आज़मगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कादीपुर हरकेश गांव में शनिवार को एक बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना उस समय हुई जब गांव का युवक बबलू राजभर रास्ते से गुजर रहा था और उसी दौरान गांव की एक महिला मोबाइल पर बात कर रही थी. बबलू ने महिला से फोन छीनकर बातचीत से मना कर दिया. इससे नाराज़ महिला ने अपने परिजनों से शिकायत कर दी. शिकायत के बाद गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट शुरू कर दी.

बीच-बचाव में पिता पर हमला

मारपीट के दौरान जब बबलू राजभर के पिता कन्हैया राजभर बीच-बचाव करने पहुंचे, तो महिला के परिजन व अन्य लोगों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दौरान बबलू राजभर भी घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी ग्रामीण ने बताया कि महिला से फोन पर बात करने को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट में कन्हैया राजभर की जान चली गई. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक कन्हैया राजभर के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

