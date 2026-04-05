आजमगढ़ में सनसनी! दोस्त ही बना कातिल, मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने दबोचा आरोपी

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से देशी तमंचा, 2 जिन्दा व खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, सफेद धातु की बिछिया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया. आरोपी पर आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था.

कब का है ये मामला?

पुलिस के अनुसार 3 अप्रैल की रात इस्लामपुरा गांव में पड़ोसी इरफान ने विवाद के दौरान मोहम्मद हस्सान पर चाकू से हमला कर दिया था, जहां गंभीर रूप से घायल हस्सान की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में कल 4 अप्रैल को मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे बाद हत्या की धारा में परिवर्तित किया गया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें की आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना अंतर्गत चकसिक्ठी इस्लामपुरा निवासी मोहम्मद हस्सान अपने साथी इरफान के साथ घर के सामने बीते 3 अप्रैल 2026 की रात को बैठकर आपस में बात कर रहे थे, उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि साथी इरफान ने अचानक चाकू निकालकर मोहम्मद हस्सान पर हमला कर दिया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मुकदमा सं. 128/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत उसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया. उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस मुकदमे को धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया.

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जानलेवा फायरिंग कर दी

वहीं घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. आज भोर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दामोदरपुर मार्ग पर मौजूद है. इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, उस दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार आरोपी के पास से देशी तमंचा, दो कारतूस, मोबाइल फोन, सफेद धातु की बिछिया और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने विवाद के चलते मोहम्मद हस्सान पर हमला किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित धाराओं में मुकदमा दर्जकर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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