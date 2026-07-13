/आजमगढ़ फिर बना अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर का ठिकाना: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा

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अनुराग मिश्रा: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध और फिरौती का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है. दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात अनिल पंडित गिरोह से जुड़े तीन सक्रिय शूटरों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. ये तीनों बदमाश दिल्ली के एक व्यापारी से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांग रहे थे.
विदेश से मिल रहे थे निर्देश
पुलिस पूछताछ और जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये शूटर महज स्थानीय अपराधी नहीं हैं, बल्कि इनके तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हैं. पुलिस के अनुसार, विदेश से ही इन्हें निर्देश दिए जा रहे थे और पूरी साजिश रची जा रही थी। ये तीनों आरोपी किसी बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम देने की फिराक में थे. दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर विजय सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के एक मोबाइल शॉप मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे न मिलने पर व्यापारी की हत्या की योजना बनाई गई थी.
आजमगढ़ फिर बना चर्चा का केंद्र
पकड़े गए तीन शूटरों में से दो, अभिनव उर्फ मोटा और विजय यादव, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी दिल्ली का है. एक बार फिर अपराध की दुनिया में आजमगढ़ का नाम आने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. दशकों तक आजमगढ़ को अपराधियों के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है, और अब जिस तरह से देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही वारदातों के तार यहाँ से जुड़ रहे हैं, वह एक गंभीर संकेत है.
पुराना है अपराधियों का इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार हुए इन शूटर्स का पिछला इतिहास भी बेहद खूंखार रहा है. ये दिल्ली में पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में वांछित थे और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अभिनव उर्फ मोटा पर ग्रेटर कैलाश इलाके में एक हत्या में शामिल होने का आरोप है.
भारी मात्रा में हथियार बरामद
स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब इन बदमाशों को घेरा और पकड़ा, तो इनके पास से अत्याधुनिक पिस्तौलें और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं. यह गिरफ्तारी न केवल दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि अंतरराज्यीय गैंगस्टरों के उस नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है जो विदेश से बैठकर देश में कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. पुलिस अब इन बदमाशों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.