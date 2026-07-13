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आजमगढ़ फिर बना अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर का ठिकाना: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा

Azamgarh News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध और फिरौती का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है. दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात अनिल पंडित गिरोह से जुड़े तीन सक्रिय शूटरों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है.पकड़े गए तीन शूटरों में से दो, अभिनव उर्फ मोटा और विजय यादव, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं,

Written ByAnurag Mishra
Published: Jul 13, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:34 AM IST
आजमगढ़ फिर बना अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर का ठिकाना: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Anurag Mishra

Anurag Mishra

इन्हें मीडिया जगत में 25 साल काम करने का अनुभव है. ये विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इनके द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस  ठाकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस RM लोढ़ा का इंटरव्यू देश और विदेश के सभी प्रमुख चैनलों और अख़बारों ने प्रसारित और प्रकाशित किया था. इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर इन्होंने अवैध हथियारों और आतंकवादियों से जुड़ी ख़बरें की जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई भी की थी. मधुमिता हत्याकांड सहित देश के कई और भी बड़ी ख़बरों पर इनकी कवरेज काफ़ी पसंद की गई. राजनीतिक विषयों के साथ साथ अपराध सामाजिक एवं आर्थिक विषयों और लोगों के सरोकार से जुड़ी ख़बरों को कवर कर चुके हैं.

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