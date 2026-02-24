आजमगढ़ में ब्लड बैंक प्रभारी से अभद्रता, ग्राम प्रधान समेत तीन गिरफ्तार, CCTV से खुला राज

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मंडलीय/जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड सेंटर में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दो दिन पूर्व हुई इस घटना की पुष्टि ब्लड सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुई. पीड़ित की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 67/26 धारा 115(2), 351(3), 333 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है.

21 फरवरी की सुबह की घटना

घटना 21 फरवरी की सुबह करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है. मंडलीय/जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. अनिल कुमार मौर्य अपने कक्ष में मौजूद थे और अलमारी से जरूरी दस्तावेज निकाल रहे थे. इसी दौरान तीन लोग ब्लड बैंक में घुस आए.

बताया जा रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति ने खुद को ग्राम प्रधान बताया और अध्यक्ष विजय यादव से फोन पर बात कराने का दबाव बनाया. जब ब्लड बैंक प्रभारी ने बात करने से इनकार किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दी.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

पूरी घटना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ. वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों अंगद यादव (ग्राम प्रधान, पगरा, थाना कोतवाली), वीरा यादव (निवासी कोढ़वा, थाना जहानागंज) और यशवंत सिंह (निवासी उकरौड़ा, थाना कोतवाली) को सदर अस्पताल परिसर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

