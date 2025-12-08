पीएम मोदी का आपत्तिजनक AI Video बनाया....वायरल होते ही आरेपी पहुंचा सलाखों के पीछे

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंकित उर्फ अनाकेत नामक व्यक्ति द्वारा अपनी Instagram ID से AI तकनीक का दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया. मामला सामने आते ही आजमगढ़ की निजामाबाद थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई.

आपत्तिजनक कंटेंट पर रहेगी नजर

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने अंकित उर्फ अनाकेत निवासी मुस्लिम पट्टी, थाना निजामाबाद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Facebook, Instagram, WhatsApp, X समेत अन्य पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले, फर्जी या एडिटेड सामग्री साझा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी प्रकार की गलत, उत्तेजक, घृणास्पद पोस्ट, वीडियो या AI एडिटेड कंटेंट बनाना व प्रसारित करना दंडनीय अपराध है.

साइबर सेल करेगी जांच

इसके बाद भी अगर कोई ये अपराध करता है तो IT Act व BNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्जकर गिरफ्तारी की जाएगी. फेक न्यूज व भ्रामक सामग्री प्रसारित करने पर साइबर सेल द्वारा तकनीकी जांच कर दोषियों की पहचान की जाएगी. सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी. लोगों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री को फॉरवर्ड न करें, तथा तुरंत पुलिस को सूचित करें.

