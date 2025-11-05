Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2990324
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

सो रहा था पड़ोसी, 'साहब' आए उस पर सू-सू कर दिया... वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन, सामने आई सच्चाई

Azamgarh News: आजमगढ़ में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के ऊपर उस वक्त पेशाब कर दिया जब वो शराब के नशे में जमीन पर पड़ा था. वीडियो वायरल होने पर पुलिन ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 05, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सो रहा था पड़ोसी, 'साहब' आए उस पर सू-सू कर दिया... वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन, सामने आई सच्चाई

वेदेंद्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. क्या है पूरा मामला आइये आपको बताते हैं. 

आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में रैदोपुर मोहल्ले के पास एक व्यक्ति ने कार के पास सोते दूसरे व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसने भी इस 15 सेकंड के वीडियो में अमानवीय कृत्य को देखा, पेशाब करने वाले आरोपी पर कार्रवाई की मांग करने लगा. जिस वक्त शख्स ने जमीन पर सो रहे शख्स के ऊपर पेशाब किया उस वक्त वहां एक कुत्ता भी खड़ा था, जो वीडियो में देखा जा सकता है.सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.  

इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति साहिल कुमार का बताया गया, जो रैदोपुर एलआईसी बिल्डिंग के पीछे मोहल्ले का रहने वाला है. वह वर्तमान समय में मऊ जनपद के एक बैंक में कार्यरत है. स्थानीय लोग इस अमानवीय हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान
मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच के दौरान यह पाया गया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति साहिल कुमार पुत्र लालचन्द निवासी रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ है, जो कि सुनील कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी रैदोपुर के ऊपर अमर्यादित कृत्य कर रहा था. दोनों व्यक्ति आपस में मित्र व पड़ोसी हैं. घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे. इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली ने अपराध सं. 577/25 धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस बनाम साहिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है. 

ये भी पढ़ें: भारत-पाक में तनाव के बीच अलीगढ़ में शर्मनाक हरकत, मुस्लिम छात्र से मारपीट, पाकिस्तानी झंडे पर कराया जबरन पेशाब

 

ये भी देखे

TAGS

Azamgarh news

Trending news

Azamgarh news
पड़ोसी ने सोते हुए शख्स पर किया सू-सू, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक
Hapur Latest News
हापुड़ में पुलिसवालों से मारपीट, वर्दी फाड़ डाली, कार्तिक मेले से लौट रहे थे युवक
hathras news
अस्पताल में साली के साथ पकड़ा गया जीजा, देखते ही पत्नी ने चप्पल बरसाई, निकाला जुलूस
Gorakhpur News
गोरखपुर में महिला की हत्या से सनसनी! चोरी के बाद हत्या की आशंका, विदेश में है पति
UP Board Exam Date 2026
इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
Jhansi latest News
बॉलिंग के बीच उल्टियां हुईं गिर पड़े, क्रिकेट खेलते हुए 30 साल के LIC अफसर की मौत
unnao accident
कार्तिक पूर्णिमा पर 6 युवकों की जीवन लीला खत्म, दो अलग-अलग हादसों में गई जान
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास! नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान
yeida area
यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी औद्योगिक इकाई
gonda news
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार