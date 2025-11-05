सो रहा था पड़ोसी, 'साहब' आए उस पर सू-सू कर दिया... वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन, सामने आई सच्चाई

वेदेंद्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. क्या है पूरा मामला आइये आपको बताते हैं.

आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में रैदोपुर मोहल्ले के पास एक व्यक्ति ने कार के पास सोते दूसरे व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसने भी इस 15 सेकंड के वीडियो में अमानवीय कृत्य को देखा, पेशाब करने वाले आरोपी पर कार्रवाई की मांग करने लगा. जिस वक्त शख्स ने जमीन पर सो रहे शख्स के ऊपर पेशाब किया उस वक्त वहां एक कुत्ता भी खड़ा था, जो वीडियो में देखा जा सकता है.सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.

इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति साहिल कुमार का बताया गया, जो रैदोपुर एलआईसी बिल्डिंग के पीछे मोहल्ले का रहने वाला है. वह वर्तमान समय में मऊ जनपद के एक बैंक में कार्यरत है. स्थानीय लोग इस अमानवीय हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान

मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच के दौरान यह पाया गया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति साहिल कुमार पुत्र लालचन्द निवासी रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ है, जो कि सुनील कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी रैदोपुर के ऊपर अमर्यादित कृत्य कर रहा था. दोनों व्यक्ति आपस में मित्र व पड़ोसी हैं. घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे. इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली ने अपराध सं. 577/25 धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस बनाम साहिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

