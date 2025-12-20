Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Azamgarh News: दरोगा बनकर रचाई शादी, वर्दी की आड़ में लाखों की ठगी, आजमगढ़ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है.  जो वर्दी की आड़ में लाखों की ठगी कर चुका है. सबसे हैरानी की बात ये है कि उसके इसी वर्दी की आड़ में शादी भी कर लिया.  आइए जानते हैं कैसे हुआ खुलासा? 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:27 PM IST
fake sub inspector
Azamgarh News/ वेदेन्द्र प्रताप शर्मा:  उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद  के निजामाबाद थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी उप-निरीक्षक बनकर शादी करने और ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया. अभियुक्त के कब्जे से 2 फर्जी पुलिस परिचय पत्र, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, नेम प्लेट, उप-निरीक्षक की वर्दी/जैकेट/कैप/बेल्ट/जूते, वर्दी में फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल तथा 1117 रुपए नगद व अन्य सामग्री बरामद किये गये हैं.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्जी उप-निरीक्षक बनकर शादी करने तथा पुलिस वर्दी पहनकर लोगों से छल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार 4 सितंबर को वादिनी श्रीमती काजल यादव निवासी मिठ्ठनपुर हादीअली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त प्रदीप यादव द्वारा स्वयं को उप-निरीक्षक बताकर 16 फरवरी 2022 को विवाह किया गया तथा दहेज में लगभग 8 लाख रुपये, सोने के आभूषण व घरेलू सामान लिया गया. बाद में अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज व वाहन की मांग कर प्रताड़ना की गई. 

अभियुक्त द्वारा UPSI 2023 में चयन का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर 1 लाख रुपये और लिये गये. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त का पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है. जिसके आधार पर थाना निजामाबाद पर मुकदमा अपराध सं. 307/25 धारा 85, 205, 318(4), 351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया. वहीं न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध NBW व धारा 84 BNSS का अधिपत्र जारी किया गया. 

अवैध गतिविधियों के सहारे जीवन-यापन करता 
आज यानी शनिवार को  पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त पीड़िता को धमकाने हेतु पुलिस वर्दी पहनकर आया है. पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त प्रदीप यादव निवासी ग्राम मड़ना थाना अहरौला को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अपनी पत्नी एवं ससुराल पक्ष को गुमराह कर स्वयं को प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में नियुक्त बताया तथा दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से छल-कपट के माध्यम से धन अर्जित किया. वह प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर अवैध गतिविधियों के सहारे अपना जीवन-यापन करता रहा.

क्षेत्राधिकारी का बयान
क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया है. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई आरोपी की अपनी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से शिकायत मिलने के बाद किया गया है. 

