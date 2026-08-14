टप्पेबाजी से कमाई, जमीन में लगाया काला धन! आजमगढ़ में राज उर्फ सवारिया की 1.92 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की पुलिस ने अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई अंतरजनपदीय टप्पेबाज एवं चोर गैंग के सदस्य राज उर्फ सवारिया की करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत की 538.55 वर्ग मीटर भूमि को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्क किया. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज शुक्रवार को डुगडुगी पिटवाकर ग्राम नदौरा तकरकारी और गड़ेरी पट्टी स्थित भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लिया.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि गैंगलीडर राज उर्फ सवारिया अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह संचालित करता था. गैंग के सदस्य आर्थिक लाभ के लिए प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर सहित धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं आम लोगों के सोने-चांदी के आभूषण और रुपये की टप्पेबाजी व चोरी करते थे.
विवेचना में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया. पुलिस के मुताबिक ग्राम नदौरा तकरकारी में 226.70 वर्ग मीटर तथा ग्राम गड़ेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर, कुल 538.55 वर्ग मीटर भूमि खरीदी गई थी.
राजस्व विभाग के मूल्यांकन में इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.92 करोड़ रुपये आंकी गई. पुलिस के अनुसार जमीन खरीदने और ऋण की किश्तें चुकाने के लिए अभियुक्त के पास कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत नहीं मिला. जांच में अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने की पुष्टि होने पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.
एसएसपी ने क्या कहा?
उसी क्रम में जिले के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आज यानी शुक्रवार को थाना बिलरियागंज व जीयनपुर कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई पूरी की. मौके पर नायब तहसीलदार सगड़ी समेत राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और दोनों थानों की पुलिस मौजूद रही. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के अनुसार, राज उर्फ सवारिया और उसके गैंग के खिलाफ चोरी, टप्पेबाजी समेत गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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