टप्पेबाजी से कमाई, जमीन में लगाया काला धन! आजमगढ़ में राज उर्फ सवारिया की 1.92 करोड़ की संपत्ति कुर्क

एसएसपी ने क्या कहा?

उसी क्रम में जिले के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आज यानी शुक्रवार को थाना बिलरियागंज व जीयनपुर कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई पूरी की. मौके पर नायब तहसीलदार सगड़ी समेत राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और दोनों थानों की पुलिस मौजूद रही. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के अनुसार, राज उर्फ सवारिया और उसके गैंग के खिलाफ चोरी, टप्पेबाजी समेत गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.