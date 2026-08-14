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टप्पेबाजी से कमाई, जमीन में लगाया काला धन! आजमगढ़ में राज उर्फ सवारिया की 1.92 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Azamgarh News: आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतरजनपदीय टप्पेबाज एवं चोर गैंग के सदस्य की अपराध से अर्जित करीब 1.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी व टप्पेबाजी से कमाए पैसों से 538.55 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 14, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:16 PM IST
टप्पेबाजी से कमाई, जमीन में लगाया काला धन! आजमगढ़ में राज उर्फ सवारिया की 1.92 करोड़ की संपत्ति कुर्क
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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