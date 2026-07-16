/कमीशन पर बैंक खाते और 84 करोड़ का साइबर फ्रॉड, 3 आरोपी गिरफ्तार; ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट से बनाते थे शिकार

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आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 84 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 5 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड और 3860 रुपये नकद बरामद किये हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराकर साइबर ठगों की मदद करते थे.
आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना की टीम ने प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त एक संदिग्ध बैंक खाते की तकनीकी और तथ्यात्मक जांच की. जांच में पता चला कि एक्सिस बैंक के इस खाते के संबंध में देश के 20 राज्यों से 73 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज थीं. इन शिकायतों में ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से साइबर ठगी की गई थी.
84 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा
जांच के दौरान सामने आया कि इन मामलों में कुल 83 करोड़ 94 लाख 17 हजार 664 रुपये की साइबर ठगी हुई है. जहां बैंक खाता एनआईएचएएसए मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित था, इसके निदेशक आनंद रॉव और सुनील हैं. पूछताछ के दौरान प्रशांत सिंह उर्फ लकी का नाम भी सामने आया.
तीन आरोपी गिरफ्तार
तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर तीनों आरोपी आनंद रॉव निवासी ग्राम कौरा गहनी दीदारगंज, सुनील निवासी सिसवारा नरवे ठेकमा और प्रशान्त सिंह उर्फ लकी निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज को गिरफ्तार किया गया.
साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक अकाउंट
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपनी फर्म का बैंक खाता कमीशन के बदले साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था. खाते की जानकारी उनके सहयोगी को दी गई, जिसके बाद उसी खाते के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का लेनदेन किया गया. तय प्रतिशत के अनुसार आरोपियों को कमीशन मिलता था. पुलिस के अनुसार केवल 14 से 18 नवंबर 2025 के बीच इस खाते में 4 करोड़ 85 लाख 21 हजार 110 रुपये का लेनदेन हुआ था.
चिराग जैन(अपर पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण आजमगढ़) ने बताया
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल, दो एटीएम कार्ड और 3,860 रुपये नकद बरामद किये हैं. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. जबकि साइबर गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है.