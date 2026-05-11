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आजमगढ़ पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: माफिया कुन्टू सिंह की 1.5 करोड़ की हवेली कुर्क

Azamgarh News: आजमगढ़ पुलिस ने प्रदेश स्तर पर सूचीबद्ध माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, शहर कोतवाली और जीयनपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर यह कुर्की अमल में लाई गई

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 11, 2026, 02:13 PM IST
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आजमगढ़ पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: माफिया कुन्टू सिंह की 1.5 करोड़ की हवेली कुर्क

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पुलिस ने प्रदेश स्तर पर सूचीबद्ध माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, शहर कोतवाली और जीयनपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर यह कुर्की अमल में लाई गई. इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.

क्या है मामला ? 
पुलिस जांच के अनुसार, कुन्टू सिंह (निवासी: छपरा सुल्तानपुर, जीयनपुर) प्रदेश का एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का सरगना है. आरोपी ने पिछले कई दशकों में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर संगठित अपराधों के जरिए अवैध धन अर्जित किया. इसी अवैध काली कमाई से उसने अपने पैतृक गांव छपरा सुल्तानपुर में एक भव्य इमारत का निर्माण कराया, जिसे स्थानीय स्तर पर 'बड़ी हवेली' के नाम से जाना जाता है.

अपराध की 'नियोजन इकाई'
जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह 23 वर्ष पुराना भवन केवल एक निवास नहीं, बल्कि अपराधियों का प्रमुख अड्डा था. यहीं से रंगदारी के पैसों का बंटवारा होता था और जिले के बड़े अपराधों की साजिशें रची जाती थीं. लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इस संपत्ति के मूल्य का आंकलन किए जाने और विधिक राय मिलने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये की इस संपत्ति को कुर्क कर लिया गया.

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अपराधिक इतिहास और अब तक की कार्रवाई
ध्रुव कुमार सिंह का अपराधिक इतिहास अत्यंत लंबा है. वर्ष 1992 से अब तक उसके विरुद्ध हत्या, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कुन्टू सिंह की कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. ताजा कार्रवाई के बाद तहसीलदार सगड़ी को इस कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है.

प्रशासन का कड़ा संदेश
इस कार्रवाई के माध्यम से आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में संगठित अपराध और माफिया तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई हर संपत्ति की पहचान की जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज में कानून का भय बना रहे.

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