Azamgarh: पाइल्स का इलाज कराने आया कैदी टॉयलेट के बहाने हुआ फरार, मचा हड़कंप

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: यूपी के आजमगढ़ जिले में जिला कारागार का एक बंदी शुक्रवार सुबह तड़के मंडलीय/जिला अस्पताल से फरार हो गया. जिसे 6 दिन पहले पाइल्स के इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसकी पहचान उदय के रूप में जनपद गोरखपुर के मोहल्ला पादरी बाजार शाहपुर का निवासी बताया गया.

हत्या के मुकदमे में जेल में था बंद

बताया गया कि जनपद महराजगंज के फरेंदा में हत्या के मुकदमे में जनपद गोरखपुर जेल में वह बंद था. जिसे आजमगढ़ जिले की जेल में गोरखपुर से प्रशासनिक के आधार पर 6 सितंबर 2021 को ट्रांसफर होकर आया था. बीते 4 वर्षों से आजमगढ़ जिला जेल में बंद था. उसका स्वास्थ्य खराब रहता था, जिसे हर 15 दिन में अस्पताल ले जाना पड़ता था. उसकी तबीयत खराब होने पर 6 दिसंबर को मंडलीय/जिला अस्पताल ले जाया गया था.

टॉयलेट के लिए उठा, चकमा देकर फरार

मंगलवार सुबह वह जब टायलेट के लिए उठा, इसके बाद जेल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. काफी देर तक जब कैदी नहीं मिला तो कैदी की सुरक्षा में लगे दो जेल पुलिसकर्मी तलाश में जुटे रहे. जब कहीं पता नहीं चला तो मामले की जानकारी जेल प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही जेल के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे, काफी देर तक तलाश के बाद भी जब बंदी का पता नहीं चला तो इस मामले में जिले के शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया. जेल प्रशासन के अनुसार अस्पताल से फरार बंदी उदय पुत्र जसवंत जो पाइल्स की समस्या से पीड़ित था, उसे 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती थी.

आजमगढ़ हादसा

वहीं, आजमगढ़ में ही एक सड़क हादसे में 22 साल के युवक मौत हो गई. उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा तरौलिया थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर नेशनल हाईवे 233 पर गुरुवार रात हुआ. जानकारी के मुताबिक टंडवा खपुरा गांव का रहने वाला इंदल यादव अपने मामा के साथ बाइक से बिलरियागंज से दवा लेकर लौट रहा था. कबीरुद्दीनपुर नेशनल हाईवे 233 पर पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जहां युवक की मौत मौत हो गई.