आजमगढ़ में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: यूपी के आज़मगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. जहां क्षेत्र के महराजगंज रोड स्थित रेस्टोरेंट में संचालित अवैध गतिविधि के आरोप में होटल मालिक सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 पुरुष और 4 युवतियां शामिल हैं. वहीं मौके से 1980 नगद, 5 मोबाइल फोन आपत्तिजनक समान और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसे सीज किया गया.

पुलिस को मिली थी शिकायत

पुलिस को इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में थाना कप्तानगंज पुलिस समेत महिला पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के कमरों से 4 युवक एवं 4 युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गये.

पूछताछ में हुआ खुलासा

पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेस्टोरेंट मालिक द्वारा अधिक आर्थिक लाभ के लिए अनैतिक देह व्यापार का संचालन कराया जा रहा था. इसके बाद सभी 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में रेस्टोरेंट मालिक सर्वेश कुमार मौर्या निवासी ग्राम कबेलपुर कुम्हवट थाना महराजगंज, आजमगढ़ शामिल है. अन्य 4 गिरफ्तार युवक थाना महराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज तथा जैदपुर जनपद अम्बेडकरनगर क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि 4 गिरफ्तार युवतियां थाना महराजगंज, अहरौला व कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली हैं.

आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

इस मामले में संबंधित थाना कप्तानगंज में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि इस मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है.

हथियारों के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं, आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र का एक युवक की हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल हो गया है. वायरल तस्वीर में युवक के हाथों में हथियार जैसे वस्तु दिखाई दे रही, जिसे संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार सत्यम यादव, निवासी ग्राम सिवान की तस्वीर इंस्टाग्राम के माध्यम से सामने आई है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर वायरल होने के बाद यह चर्चा का विषय बन गई. फिलहाल मामले की वास्तविकता, फोटो की सत्यता तथा हथियार असली या नकली होने को लेकर स्थिति स्पष्ट होना पुलिस जांच के बाद ही संभव है. इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि इस वायरल तस्वीर की जांच रौनापार थानाध्यक्ष को दी गई है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी.