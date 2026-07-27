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साड़ी से बच्चों को बांध पोखरी में कूदी मां, 2 बेटों की डूबने से मौत, साहसी बेटी 3km पैदल चलकर बताई आपबीती

Azamgarh News: आजमगढ़ से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां अपने तीन बच्चों को साड़ी से बांधकर पोखरी में कूद गई. घटना में दो मासूम बेटों की डूबने से मौत हो गई, जबकि आठ वर्षीय बेटी ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी जान बचा ली. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 27, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:07 AM IST
साड़ी से बच्चों को बांध पोखरी में कूदी मां, 2 बेटों की डूबने से मौत, साहसी बेटी 3km पैदल चलकर बताई आपबीती
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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