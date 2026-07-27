साड़ी से बच्चों को बांध पोखरी में कूदी मां, 2 बेटों की डूबने से मौत, साहसी बेटी 3km पैदल चलकर बताई आपबीती

तीन बच्चों को साड़ी से बांधकर पोखरी में कूदी मां

वहीं, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. हालांकि, शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जयप्रदा पत्नी बिंदलेश यादव अपने तीनों बच्चों को दवा दिलाने की बात कहकर घर से निकली थी. वह सरायमीर कस्बे में वी-मार्ट के पीछे स्थित एक पोखरी के पास पहुंचीं, जहां वह अपनी साड़ी से तीनों बच्चों को बांधा और फिर पोखरी में कूद गईं.