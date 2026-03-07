UPSC में भाई-बहन का दबदबा! आदित्य और आयुषी ने किया आजमगढ़ का नाम रोशन

आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना अंतर्गत ग्राम शान्तीपुर के मूल निवासी भाई-बहन ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है. उनके पिता सूर्यप्रकाश उपाध्याय, जो वर्तमान में लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करते और उनकी माता प्रतिभा उपाध्याय एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं.

शान्तीपुर गांव के रहने वाले आदित्य हृदय उपाध्याय और उनकी छोटी बहन आयुषी उपाध्याय ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. आदित्य ने ऑल इंडिया रैंक 154 हासिल की, जबकि आयुषी ने 361वीं रैंक पाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भाई-बहन की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों में गर्व की भावना है.

दोनों के पिता सूर्यप्रकाश उपाध्याय लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि उनकी माता प्रतिभा उपाध्याय एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं. परिवार में शुरू से ही शिक्षा और मेहनत का माहौल रहा, जिसका परिणाम आज दोनों बच्चों की इस उपलब्धि के रूप में सामने आया है.

आदित्य हृदय उपाध्याय की उपलब्धि

आदित्य हृदय उपाध्याय पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे हैं. उन्होंने रुड़की से बीटेक किया और गोल्ड मेडल हासिल किया. इससे पहले भी वे UPSC परीक्षा में चयनित होकर भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत हैं. हालांकि बेहतर रैंक और सेवा के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और इस बार 154वीं रैंक हासिल कर अपनी क्षमता का शानदार परिचय दिया.

आयुषी उपाध्याय की मेहनत रंग लाई

वहीं उनकी छोटी बहन आयुषी उपाध्याय ने नेशनल लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहां भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया. आयुषी का यह UPSC में दूसरा प्रयास था और इस बार उन्होंने 361वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को साकार कर लिया.

इस साल इतने अभ्यर्थी हुए सफल

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम में कुल 958 उम्मीदवारों का चयन विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए हुआ है. इनमें 317 सामान्य वर्ग, 104 EWS, 306 OBC, 158 SC और 73 ST वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं. आजमगढ़ के शान्तीपुर गांव के भाई-बहन की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. उनकी मेहनत और लगन यह संदेश देती है कि अगर लक्ष्य तय हो और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता जरूर मिलती है.