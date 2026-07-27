/मंदिर में शर्मसार करने वाली करतूत: लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल, 9 से ज्यादा मुकदमों वाला आरोपी अरेस्ट

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Azamgarh Crime News/ वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बउरहवा बाबा मंदिर परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा मंदिर परिसर में लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे पैसे भी दे रहा है, लेकिन लड़की मना कर रही. उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ लेता है. उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया. मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई, जो अब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो 25 जुलाई का बताया जा रहा है.
पीड़िता ने सिधारी थाने में दर्ज कराया मुकदमा
आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कमलेश यादव निवासी पल्हनी, थाना सिधारी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया. तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर मुकदमा सं.- 309/2026, धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई. जिसमें बउरहवा बाबा मंदिर परिसर में एक लड़की के साथ अश्लील कृत्य किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.
आरोपी पर सिधारी थाने में दर्ज हैं 9 से अधिक गंभीर मुकदमे
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता के दर्ज मुकदमे के नामजद अभियुक्त कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया. आजमगढ़ क्षेत्राधिकार नगर शुभम तोदी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त कमलेश पर सिधारी थाने में 9 से अधिक गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं. वहीं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहा है.
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