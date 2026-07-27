Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /आजमगढ़
  • /मंदिर में शर्मसार करने वाली करतूत: लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल, 9 से ज्यादा मुकदमों वाला आरोपी अरेस्ट

मंदिर में शर्मसार करने वाली करतूत: लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल, 9 से ज्यादा मुकदमों वाला आरोपी अरेस्ट

Azamgarh Crime News: आजमगढ़ के एक मंदिर परिसर में लड़की से अश्लिल हरकत हुई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक शख्स लड़की के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ 9 से ज्यादा केस दर्ज हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 27, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:49 AM IST
मंदिर में शर्मसार करने वाली करतूत: लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल, 9 से ज्यादा मुकदमों वाला आरोपी अरेस्ट
Image Credit: सांकेतिक फोटो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फर्रुखाबाद में हाईवे पर खूनी खेल, बीवी-बच्चों के सामने युवक को गोलियों से भून डाला
फर्रुखाबाद हत्याकांड58 min ago
2
हापुड़ सड़क हादसा1 hr ago
3
up breaking news1 hr ago
4
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
5
Gorakhpur NewsJul 26