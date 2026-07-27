/मंदिर में शर्मसार करने वाली करतूत: लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल, 9 से ज्यादा मुकदमों वाला आरोपी अरेस्ट

आरोपी पर सिधारी थाने में दर्ज हैं 9 से अधिक गंभीर मुकदमे

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता के दर्ज मुकदमे के नामजद अभियुक्त कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया. आजमगढ़ क्षेत्राधिकार नगर शुभम तोदी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त कमलेश पर सिधारी थाने में 9 से अधिक गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं. वहीं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहा है.