दावत से उठी दुश्मनी, मौत पर जाकर थमी! आजमगढ़ हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में कबूला जुर्म, आलाकत्ल बरामद

पुलिस की कड़ी पूछताछ में गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि शादी समारोह में खाना खाने की बात को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि उन्होंने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे और लोहे की रॉड को बरामद कर लिया है.