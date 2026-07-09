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दावत से उठी दुश्मनी, मौत पर जाकर थमी! आजमगढ़ हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

Azamgarh news: आजमगढ़ जनपद में शादी समारोह के दौरान भोजन को लेकर हुए विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत यादव समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 09, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:55 PM IST
दावत से उठी दुश्मनी, मौत पर जाकर थमी! आजमगढ़ हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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