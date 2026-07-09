दावत से उठी दुश्मनी, मौत पर जाकर थमी! आजमगढ़ हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

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Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दिन पूर्व शादी समारोह के दौरान भोजन करने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी-डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना महनाजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजीत यादव उर्फ भन्टा आज तड़के सुबह पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था.
बरवां मोड़ के पास से 5 और वांछित गिरफ्तार
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम लगातार अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. इसी क्रम में पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर बरवां मोड़ पर घेराबंदी की और मामले में वांछित 5 और अभियुक्तों को दबोच लिया.
वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम आशीष यादव (निवासी: ग्राम डण्डवल, महनाजपुर), राजा चौहान (निवासी: ग्राम डण्डवल, महनाजपुर), अभिषेक खरवार (निवासी: ग्राम डण्डवल, महनाजपुर), शनि चौहान (निवासी: ग्राम डण्डवल, महनाजपुर), आनन्द राजभर (निवासी: ग्राम सराय खुरसू, थाना देवगांव) बताया रहा है.
पूछताछ में कबूला जुर्म, आलाकत्ल बरामद
पुलिस की कड़ी पूछताछ में गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि शादी समारोह में खाना खाने की बात को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि उन्होंने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे और लोहे की रॉड को बरामद कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, इस जघन्य अपराध में शामिल मुख्य आरोपी अजीत यादव सुबह मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़ा गया था. अब बरवां मोड़ से 5 अन्य सह-आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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