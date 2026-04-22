दिल टूटा तो टावर पर चढ़ गया आशिक, आजमगढ़ में घंटों चली 'मौत की जंग'

Azamgarh news: बिलरियागंज क्षेत्र के एक युवक का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की की शादी कहीं और तय होने पर युवक जान देने की धमकी देने लगा.
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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़ : आजमगढ़ में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के तोहफापुर गांव में एक युवक द्वारा फिल्मी अंदाज में हाईवोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया. बताया गया कि गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते उसकी शादी कहीं और तय होने से नाराज व दिल टूटने का दर्द उस समय खौफनाक मंजर में बदल गया जहां युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर के शीर्ष पर पहुंचकर युवक ने आत्महत्या की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग
आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के तोहफापुर गांव निवासी अर्जुन मौर्य का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध बताया गया. दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और नजदीकियां थीं. इसी बीच युवक को जानकारी मिली कि युवती के परिजनों ने उसकी शादी किसी अन्य युवक से तय कर दी है. यह खबर सुनते ही अर्जुन पूरी तरह टूट गया और वह गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ऊपर से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
पुलिस ने सूझबूझ से नीचे उतारा
हर किसी की निगाहें टावर पर खड़े युवक पर टिकी थीं और लोग उसे नीचे उतरने की अपील कर रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही बिलरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिसकर्मियों ने काफी धैर्य और समझदारी का परिचय देते हुए युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया. करीब दो घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान परिजन भी युवक से नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे. आखिरकार पुलिस की सूझबूझ और ग्रामीणों के सहयोग से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. युवक के नीचे आते ही परिजनों ने राहत की सांस ली. इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ तथा कार्यवाही में जुटी.
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