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हादसे ने छीना पैर, फिर भी हौसला बुलंद... 400 मीटर दूर स्कूल के लिए रोज जंग लड़ती बलिया की रागिनी

Ballia News: बलिया के मनियर ब्लॉक के दिघेड़ा ग्राम सभा के रानीपुर की रहने वाली रागिनी ने सड़क हादसे में अपना एक पैर गवां दिया. रागिनी के हौसले के आगे सभी कठिनाइयां छोटी पड़ जा रही हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 31, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:18 PM IST
हादसे ने छीना पैर, फिर भी हौसला बुलंद... 400 मीटर दूर स्कूल के लिए रोज जंग लड़ती बलिया की रागिनी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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