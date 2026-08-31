हादसे ने छीना पैर, फिर भी हौसला बुलंद... 400 मीटर दूर स्कूल के लिए रोज जंग लड़ती बलिया की रागिनी

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मनोज चतुर्वेदी/बलिया: जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग और आंखों में सपने होते हैं, उस उम्र में बलिया की 7 साल की रागिनी एक पैर के सहारे जिंदगी और पढ़ाई दोनों से जूझ रही है. स्कूल उसके घर से महज 400 मीटर दूर है, लेकिन इस छोटी सी दूरी को तय करना उसके लिए किसी लंबी जंग से कम नहीं. रास्ते में कई बार वह गिरती है, बैठकर रोती है, फिर भी उठकर स्कूल जाने की कोशिश करती है. रागिनी की बस एक ही चाहत है कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो. अब उसकी इस जिद को सरकारी मदद का सहारा मिलने की उम्मीद जगी है.
सड़क हादसे में गवां दिया था पैर
बलिया जनपद के मनियर ब्लॉक के दिघेड़ा ग्राम सभा के रानीपुर की रहने वाली रागिनी के पास एक पैर नहीं है. रागिनी की मां बबीता देवी बताती हैं कि जब रागिनी 6 महीने की थी, उसे गोद में लेकर दवा लेने जा रही थीं. रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. हादसे में रागिनी का एक पैर बुरी तरह टूट गया. इलाज हुआ, पर पैर पूरी तरह से डैमेज हो गया. कई जगह इलाज कराने के बाद भी रागिनी का पैर ठीक नहीं हुआ. अब बबीता के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे.
एक पैर से स्कूल जाने को मजबूर रागिनी
बबीता ने बताया कि आज रागिनी 7 साल की है. एक पैर से ही वो सारा काम करती है, जब गली-मोहल्ले के बच्चे बैग लेकर उसके घर के सामने से गुजरते हैं, तो रागिनी रोने लगती है. कहती है, मुझे भी पढ़ना है. रागिनी प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा में कक्षा-1 में पढ़ती है. स्कूल घर से सिर्फ 400 मीटर दूर है, लेकिन रागिनी के लिए ये सफर 400 किलोमीटर जैसा है. कभी परिवार के कोई सदस्य स्कूल छोड़ देते हैं, तो कभी रागिनी खुद एक पैर से कूदते हुए निकल पड़ती है. इस 400 मीटर में वो कई बार जमीन पर बैठ जाती है, रोती है, और कुदरत से पूछती है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया?.
परिवार की माली हालत खराब
बताया गया कि परिवार की माली हालत बहुत खराब है. पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं. रागिनी को अब इलाज नहीं, एक सहारे की जरूरत है. एक कृत्रिम पैर की, एक ट्राईसाइकिल की, जो उसके स्कूल के रास्ते को आसान बना सके, लेकिन एक पैर खोकर भी रागिनी हार मानने को तैयार नहीं. अब देखना है कि सिस्टम उसकी हिम्मत का साथ देता है या नहीं?.
बीएसए ने दिया आश्वासन
बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा के बारे में जानकारी मिली है, लिहाजा विभाग की तरफ से जल्द ही उसे कृत्रिम पैर भी लगाया जाएगा. साथ ही ₹2000 सालाना स्टाइपेंड के साथ-साथ प्रयास किया जाएगा कि अगर ऑपरेशन के जरिए उसका पैर सही हो सकता है. शिक्षा विभाग छात्रा की हर संभव मदद भी करेगा.