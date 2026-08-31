हादसे ने छीना पैर, फिर भी हौसला बुलंद... 400 मीटर दूर स्कूल के लिए रोज जंग लड़ती बलिया की रागिनी

एक पैर से स्कूल जाने को मजबूर रागिनी

बबीता ने बताया कि आज रागिनी 7 साल की है. एक पैर से ही वो सारा काम करती है, जब गली-मोहल्ले के बच्चे बैग लेकर उसके घर के सामने से गुजरते हैं, तो रागिनी रोने लगती है. कहती है, मुझे भी पढ़ना है. रागिनी प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा में कक्षा-1 में पढ़ती है. स्कूल घर से सिर्फ 400 मीटर दूर है, लेकिन रागिनी के लिए ये सफर 400 किलोमीटर जैसा है. कभी परिवार के कोई सदस्य स्कूल छोड़ देते हैं, तो कभी रागिनी खुद एक पैर से कूदते हुए निकल पड़ती है. इस 400 मीटर में वो कई बार जमीन पर बैठ जाती है, रोती है, और कुदरत से पूछती है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया?.