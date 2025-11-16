Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

अखिलेश पर केतकी सिंह का तीखा प्रहार, यादवों की मानसिकता का इस्लामीकरण कर रहे हैं सपा प्रमुख, कृष्ण का नाम लेने से भी डरते

UP Politics: भाजपा विधायक ने सपा प्रमुख पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यह मानकर चलते हैं कि पूरा यादव समाज उनका स्थायी वोटबैंक है, जबकि सच यह है कि यादव यदुवंशी परंपरा से आते हैं और भगवान श्रीकृष्ण के वंशज माने जाते हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:41 PM IST
Ketki Singh attack on SP chief Akhilesh Yadav
Ketki Singh attack on SP chief Akhilesh Yadav

UP Politics/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा बयान सामने आया है. बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी  प्रमुख पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद को भले ही भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हों, पर मथुरा-कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेने में भी झिझक जाते हैं. 

यादवों की मानसिकता का इस्लामीकरण कर रहे हैं अखिलेश
विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव समझते हैं कि यादव समाज हमेशा उनका वोटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यादव समाज यदुवंशी परंपरा से आता है, वह कृष्ण भक्त हैं. अखिलेश यादव अपनी राजनीति के लिए यादवों की मानसिकता का इस्लामीकरण करना चाहते हैं. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि  अखिलेश ‘MY फैक्टर’ की राजनीति में इतने उलझे हैं कि न राम मंदिर का सम्मान करते हैं, न ही मथुरा की जन्मभूमि पर कोई स्पष्ट स्टैंड लेते हैं.

कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेने से भी डरते हैं
उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि जब आप खुद को कृष्ण वंशज कहते हैं, तो फिर कृष्ण जन्मभूमि पर चुप क्यों हो जाते हैं? जनता जानना चाहती है कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ. यादव समाज भी स्पष्ट जवाब चाहता है कि आप वास्तव में किस पक्ष में खड़े हैं.

बिहार की राजनीति पर भी प्रतिक्रिया
बिहार में लालू परिवार की उठापटक पर केतकी सिंह ने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता के जीवन की रक्षा की, लेकिन परिवार उसकी बात का सम्मान नहीं कर पाया.उन्होंने कड़ा तंज कसते हुए कहा कि जो परिवार अपनी बेटी-बहू का सम्मान नहीं कर सकता, वह प्रदेश की बेटियों का सम्मान क्या करेगा? बिहार की जनता विपक्ष की मानसिकता को पहचान चुकी है, इसलिए एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला. 

और पढे़ं: लालू की बेटी रोहिणी के निशाने पर पूर्व SP सांसद रिजवान जहीर के दामाद, जानें कौन है 'रमीज नेमत'  

बिहार की हार यूपी में कांग्रेस का घटाएगी कद? 2027 चुनाव में इंडिया गठबंधन की अग्निपरीक्षा

