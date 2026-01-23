बदकिस्मती या सिस्टम की चूक? जिस लाश को पुलिस ने बताया अज्ञात वो बेटा ही था, 8 महीने बाद DNA रिपोर्ट ने खोला राज

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: यूपी के बलिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक लापता नाबालिक बच्चे की 8 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट आने से ऐसा खुलासा हुआ कि माता-पिता को जीवन भर का दर्द दे गया. पीड़ित परिवार अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया. यही नहीं उनके बेटे की किडनैपिंग और हत्या किसने किसने की इसका पता भी नहीं चल पाया. ये दोहरा दर्द उनकी जिंदगी के लिए नासूर बन गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल बलिया जनपद के मनियर थाना अंतर्गत कोटवा गांव में 13 मई 2025 को 13 वर्षीय अनितेश मिश्रा अचानक घर से गायब हो गया. लापता अनितेश के माता-पिता ने मनियर थाने में बेटे के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया साथ ही कुछ लोंगो पर बेटे के अपरहण का आरोप भी लगाया. अनितेश के लापता होने के दो दिन बाद यानी 15 मई को घाघरा नदी के किनारे एक लाश मिली. परिजनों का कहना है कि उस दौरान उन्होंने पुलिस से दावा किया यह लाश उनके बेटे की है.

डीएनए रिपोर्ट में हुआ खुलासा

लेकिन पोस्टमार्टम में अज्ञात लाश की उम्र 20 वर्ष बताई गई. और अनितेश के परिवार वालों ने डीएनए जांच की मांग की और माता-पिता का डीएनए सैंपल भी लिया गया. आठ महीने बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई तो माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई. दरसअल अनितेश के लापता होने के 2 दिन बाद घाघरा नदी के किनारे जो अज्ञात लाश मिली थी वह असल में उनके बेटे अनीतेश की ही थी.

दोहरा दर्द बना जिंदगी के लिए नासूर

डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अनितेश और उसके माता-पिता का डीएनए मैच कर गया. पीड़ित माता-पिता का कहना है कि उन्हें अपने 13 वर्षीय बेटे का अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला और जिन लोगों ने उनके बेटे का अपहरण और हत्या की उन्हें सजा भी नही मिली .ये दोहरा दर्द उनकी जिंदगी के लिए नासूर बन गया है.

