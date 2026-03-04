Advertisement
अश्लीलता के दौर में मिसाल बना बलिया का ये गांव, आज भी जीवंत है सदियों पुरानी 'फगुआ' परंपरा, सात समंदर पार से खिंचे चले आते हैं लोग

Ballia News: परंपरा के अनुसार, गांव के हर व्यक्ति के घर फगुआ गाया जाता है. शाम ढलते ही गांव का हर नागरिक कलाकार बन जाता है. ढोलक, ढपली और झाल के साथ पारंपरिक गीतों की धुन पूरे गांव को होली के रस में डुबो देती है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:37 PM IST
मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बलिया में सदियों पुरानी फगुआ की परंपरा आज भी कायम है. गांव के लोग पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों के साथ ऐसा समा बांधते हैं कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है. बलिया के चौरा गांव में बसंत पंचमी से फगुआ के गीत शुरू हो जाते हैं. परंपरा के अनुसार, गांव के हर व्यक्ति के घर फगुआ गाया जाता है. शाम ढलते ही गांव का हर नागरिक कलाकार बन जाता है. ढोलक, ढपली और झाल के साथ पारंपरिक गीतों की धुन पूरे गांव को होली के रस में डुबो देती है. 

विदेश से चले आते हैं फगुआ गीत सुनने 
देवी देवताओं पर आधारित गीतों की धुन पर जब पूरा गांव गायन और वाद्य यंत्रों को बजाता है तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है. सदियों पुरानी फगुआ की इस परंपरा को कायम रखने में मस्ती के साथ-साथ अनुशासन भी बेहद जरूरी होता है. लिहाजा बुजुर्ग फगुआ के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं और गांव के युवा उनका साथ देते हैं. चौरा गांव के बहुत से लोग देश के अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेश में भी बड़ी संख्या में नौकरी करते हैं. होली में फगुआ के गीतों का लगाव ऐसा है कि लोग विदेश से भी फगुआ के गीत गाने चले आते हैं. 

गीतों के साथ दी जाती है गाली 
ग्रामीण बताते हैं कि गांव में हर जाति धर्म के लोग एक साथ फगुआ गाते हैं और होली के दिन सभी के दरवाजे पर फगुआ की टोली गीत गाने जाती है. परंपराओं को सहेजने वाले फगुआ के इस महा महोत्सव में होली का रस और होली का नटखटपन भी दिखाई पड़ता है. जब गीतों के साथ-साथ होली की गाली भी गाई जाती है जो होली के उत्साह को चरम पर पहुंचा देती है. जहां एक तरफ भोजपुरी गानों में होली के अश्लील गीत भाषा की मर्यादाओं को और संस्कारों को कमजोर कर रहे हैं, वहीं चौरा गांव के बुजुर्ग से लेकर युवा पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों के माध्यम से फगुआ को एक नई पहचान दे रहे हैं. गांव की खुशबू, गांव की बोली, गांव की होली चौरा गांव का फगुआ परंपरागत होली को आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत मानकर होली को एक नया आयाम दे रहा है. 

यह भी पढ़ें : सिर्फ गुलाल नहीं, यहां रंगों में डूबता है हर दिल! ब्रज की अनोखी होली की यूं ही नहीं दीवानी पूरी दुनिया

यह भी पढ़ें :  यूपी में यहां नहीं मनाई जाती होली, शोक में डूब जाते हैं 28 गांवों के लोग — जानिए क्या है इसकी वजह

