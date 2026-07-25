पिता और भाई को मुखाग्नि देती बेटी का साहस देख रो पड़ा बलिया, महावीर घाट पर हर आंख हुई नम

कैसे हुआ हादसा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहपुरवा गांव निवासी जनार्दन यादव (58 वर्ष) और उनके बेटे राजेश यादव (28 वर्ष) सुबह करीब 6 बजे अपने खेत में धान रोप रहे थे. इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा 11KV का जर्जर हाईटेंशन तार अचानक टूटकर पानी भरे खेत में गिर गया. करंट फैलने से राजेश तड़पने लगा, जिसे बचाने दौड़े पिता जनार्दन भी हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गए. जब तक ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद करवाकर दोनों को बाहर निकाला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मृतक राजेश हाल ही में दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) की परीक्षा पास कर चुका था और जल्द ही प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पर जाने वाला था. उसकी मौत से पूरे गांव में शोक और आक्रोश की लहर है.