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पिता और भाई को मुखाग्नि देती बेटी का साहस देख रो पड़ा बलिया, महावीर घाट पर हर आंख हुई नम

Ballia News: बलिया में जब एक बेटी ने शमशान घाट पर अपने पिता और भाई को मुखाग्नि दी तो सभी की आंखें नम हो गई. दरसअल बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुरवा गांव में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई थी.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 25, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:32 AM IST
पिता और भाई को मुखाग्नि देती बेटी का साहस देख रो पड़ा बलिया, महावीर घाट पर हर आंख हुई नम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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