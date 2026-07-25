पिता और भाई को मुखाग्नि देती बेटी का साहस देख रो पड़ा बलिया, महावीर घाट पर हर आंख हुई नम

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बलिया/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र स्थित शाहपुरवा गांव से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दुखद घटना सामने आई है. बृहस्पतिवार सुबह खेत में धान की रोपाई कर रहे पिता और पुत्र की जर्जर 11 हजार वोल्ट (11kV) के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
मां का साया आठ साल पहले ही सिर से उठ चुका था. पिता और इकलौते भाई के अचानक चले जाने से 21 वर्षीय बेटी सीमा अब पूरी तरह अनाथ हो गई है. दुख की इस विकट घड़ी में बलिया के महावीर घाट पर जब 'सीमा' ने लड़खड़ाते कदमों और असीम धैर्य के साथ अपने पिता और भाई को मुखाग्नि दी, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. इस दिल दहला देने वाले पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग बेटी के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को नमन कर रहे हैं.
कैसे हुआ हादसा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहपुरवा गांव निवासी जनार्दन यादव (58 वर्ष) और उनके बेटे राजेश यादव (28 वर्ष) सुबह करीब 6 बजे अपने खेत में धान रोप रहे थे. इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा 11KV का जर्जर हाईटेंशन तार अचानक टूटकर पानी भरे खेत में गिर गया. करंट फैलने से राजेश तड़पने लगा, जिसे बचाने दौड़े पिता जनार्दन भी हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गए. जब तक ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद करवाकर दोनों को बाहर निकाला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मृतक राजेश हाल ही में दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) की परीक्षा पास कर चुका था और जल्द ही प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पर जाने वाला था. उसकी मौत से पूरे गांव में शोक और आक्रोश की लहर है.
बीजेपी विधायक का फूटा गुस्सा, एक्सईएन को लगाई फटकार
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय भाजपा विधायक केतकी सिंह मौके पर पहुंचीं. ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की बात बताने पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने बिजली विभाग के एक्सईएन पंकज कुमार भारती का हाथ पकड़कर उन्हें टूटे और जर्जर तारों के पास घसीटा तथा सख्त लहजे में कहा कि नालायक हो तुम लोग! तार क्यों नहीं बदले? सबसे पहले तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए. विधायक ने अनाथ हुई बेटी सीमा को गले लगाकर सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि गांव के सभी जर्जर तार तुरंत बदले जाएंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
सड़क जाम, जेई और एसएसओ पर मुकदमा दर्ज
बिजली विभाग की घोर लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने बांसडीह-बलिया मुख्य मार्ग पर बांस-बल्ली लगाकर लगभग डेढ़ घंटे तक चक्काजाम रखा. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन और मुआवजे के वादे के बाद ही यातायात बहाल हो सका. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, पीड़िता सीमा यादव की तहरीर पर पुलिस ने टकरसन पावर हाउस के जेई (आनंद जायसवाल) और एसएसओ (मुकुल उपाध्याय) के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.