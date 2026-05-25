बलिया में शराबियों की गुंडई, बीच सड़क हुड़दंग से रोका तो ट्रैफिक पुलिस को कार में खींचने लगे; लोगों ने कर दी धुनाई

Ballia News/ मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शराबियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं बख्श रहे. ना ही इन शराबियों को कानून का डर है और ना ही पुलिस की वर्दी का खौफ. ताजा मामला बलिया सदर कोतवाली अंतर्गत कदमतर चौराहे के पास का है, जहां शराब के नशे में कार सवार कुछ युवक सड़क पर गाड़ी खड़ी कर हुड़दंग मचाने लगे.

बीच सड़क शराबियों की गुंडई

यह नजारा देख ट्रैफिक पुलिस के जवान पंचानन यादव ने हुड़दंग मचा रहे शराबियों से गाड़ी को बीच सड़क से हटाने का अनुरोध किया, लेकिन नशे में चूर शराबियों को यह बात इतनी नागवार गुजरी की, उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान का कॉलर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने लगे. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जनता से मदद मांगी और कहा कि मुझे शराबियों से बचाइए.

लोगों ने शराबियों को जमकर पीटा

फिर क्या था आसपास खड़ी जनता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आव देखा न ताव और शराबियों को पकड़ लिया. फिर उनकी जबरदस्त धुनाई शुरू कर दी. भीड़ के हत्थे चढ़े एक शराबी की जनता ने जमकर कुटाई कर दी. जब यह नजारा कार सवार उसके साथियों ने देखा तो उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर बाकी के कार सवार कार लेकर फरार हो गए. जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले एक युवक को हिरासत में ले लिया है.

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घटना पर क्या बोला ट्रैफिक पुलिस का जवान?

इस पूरी घटना पर ट्रैफिक पुलिस जवान पंचानन यादव ने बताया कि जब बीच सड़क से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो कार सवार शराबी गुस्सा हो गए और गाली-गलौज करने लगे. इतना ही नहीं उन्हें कार के अंदर खींचने की कोशिश भी करने लगे. उन्होंने बताया कि अपने अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दे दी है. इतना ही नहीं पंचानन यादव ने अपने साथ हुई पूरी घटना को विस्तार से मीडिया को जानकारी दी.

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