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बलिया में बाढ़ के बीच 'सेल्फी का जानलेवा शौक', सेफ्टी वॉल लांघकर जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर स्टंट कर रहे लोग, एक गलती और जिंदगी खत्म!

Ballia News: बलिया में बाढ़ के बीच रील बनाने का लोगों पर ऐसा खुमार छाया हुआ है कि वे अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं. लोग जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर खूब सेल्फी ले रहे हैं. बलिया पुलिस ने लगातार जनता से अपील कर रही है कि वे नदी व जल भराव वाली जगहों से दूर रहें और सेल्फी या रील ना बनाएं.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 08, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:12 AM IST
बलिया में बाढ़ के बीच 'सेल्फी का जानलेवा शौक', सेफ्टी वॉल लांघकर जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर स्टंट कर रहे लोग, एक गलती और जिंदगी खत्म!
Image Credit: Ballia News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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