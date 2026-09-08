बलिया में बाढ़ के बीच 'सेल्फी का जानलेवा शौक', सेफ्टी वॉल लांघकर जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर स्टंट कर रहे लोग, एक गलती और जिंदगी खत्म!

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Ballia Flood News/ मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियां इन दिनों रौद्र रूप में हैं. कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. हालांकि, इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक नया और चिंताजनक खतरा सामने आ रहा है पानी के खौफनाक बहाव के बीच 'सेल्फी' लेने और सोशल मीडिया के लिए 'रील' बनाने का जुनून. उफनती नदियों के किनारे और जलभराव वाले इलाकों में जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाने का यह शौक अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. हाल के दिनों में पानी के तेज बहाव और लापरवाही की वजह से जिले में कई हादसे हो चुके हैं.
बलिया पुलिस का जागरूकता अभियान, एसपी की अपील
बाढ़ के लगातार बढ़ते खतरे और हादसों की गंभीरता को देखते हुए बलिया पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पुलिस टीम बाकायदा लाउडस्पीकर लेकर बाढ़ प्रभावित और तटीय इलाकों में गश्त कर रही है. साथ ही लोगों को जागरूक कर रही है. बलिया के पुलिस अधीक्षक (SP) ओमवीर सिंह के अनुसार, जिले के लगभग 87 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. गंगा और घाघरा के तटीय क्षेत्रों में पानी भर जाने से अक्सर बच्चे और युवा नहाने चले जाते हैं या रील बनाने लगते हैं, जिससे डूबने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं.
एसपी ने सभी थाना क्षेत्रों को अपने-अपने इलाकों में विशेष निगरानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि रील और लाइक पाने के चक्कर में कोई भी अपने जीवन को खतरे में न डाले.
जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर दिखा खतरनाक नजारा
पुलिस के लाउडस्पीकर अभियान और लगातार जारी चेतावनियों के बावजूद धरातल पर लोग इन अपीलों को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं. जब ज़ी मीडिया की टीम बलिया के 'सेल्फी पॉइंट' माने जाने वाले जनेश्वर मिश्र सेतु पर पहुंची, तो वहां का नजारा बेहद डरावना था. बड़ी संख्या में लोग उफनती नदी और बाढ़ का मंजर देखने पहुंचे थे. हद तो तब हो गई, जब लोगों ने सुरक्षा के लिए बनाए गए सेफ्टी वॉल को भी पार कर दिया.
रील बनाने और तस्वीरें खींचने के चक्कर में युवा और बच्चे पुल के उस खतरनाक हिस्से तक पहुंच गए, जहां से पैर फिसलते ही सीधे काल के गाल में समाने का खतरा था. यह नजारा साफ बयां कर रहा था कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं.
समझदारी ही बचाव है
बाढ़ जैसी आपदा के समय नदियां कब अपना रुख बदल लें या पुल के किनारे की जमीन कब धंस जाए, यह कहा नहीं जा सकता. जिला प्रशासन और पुलिस लगातार मुस्तैद है, लेकिन जब तक नागरिक खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे, हादसों पर रोक लगाना मुश्किल होगा. हर व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले चंद लाइक्स और व्यूज से कहीं ज्यादा कीमती उसकी अपनी जिंदगी है.
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