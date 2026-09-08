बलिया में बाढ़ के बीच 'सेल्फी का जानलेवा शौक', सेफ्टी वॉल लांघकर जनेश्वर मिश्र ब्रिज पर स्टंट कर रहे लोग, एक गलती और जिंदगी खत्म!

Ballia Flood News/ मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियां इन दिनों रौद्र रूप में हैं. कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. हालांकि, इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक नया और चिंताजनक खतरा सामने आ रहा है पानी के खौफनाक बहाव के बीच 'सेल्फी' लेने और सोशल मीडिया के लिए 'रील' बनाने का जुनून. उफनती नदियों के किनारे और जलभराव वाले इलाकों में जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाने का यह शौक अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. हाल के दिनों में पानी के तेज बहाव और लापरवाही की वजह से जिले में कई हादसे हो चुके हैं.