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पति निकला कातिल, प्रेमिका बनी साथी, गुमशुदगी के नाटक के पीछे छिपी थी हत्या की खौफनाक कहानी

Ballia News:  बलिया जिले में पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 02:40 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है. अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया.

जनेश्वर सेतु के पास मिला था शव
जानकारी के अनुसार, 24 मई को जनेश्वर सेतु के पास शिवपुर दीयर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. पुलिस द्वारा गुमशुदगी के मामलों की जांच के दौरान परिजनों ने शव की पहचान प्रीति प्रजापति के रूप में की. मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी 22 मई से लापता थी. उनकी तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पति चुन्नीलाल प्रजापति और उसकी प्रेमिका शोभा चौरसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में प्रेमिका शोभा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि चुन्नीलाल ने उसे एक कागज की पुड़िया दी थी और निर्देश दिया था कि उसमें मौजूद पदार्थ को पानी में मिलाकर उसकी पत्नी को पिला दे.

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पानी में मिलाकर दिया होश उड़ाने वाला पदार्थ, फिर दबाया गला
योजना के तहत शोभा प्रीति को अपने साथ बयासी पुल के पास लेकर गई और दवा बताकर उसे वही पानी पिला दिया. पानी पीते ही प्रीति बेहोश हो गई. कुछ देर बाद वहां चुन्नीलाल भी पहुंच गया. इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रीति को पुल के नीचे झाड़ियों की ओर ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. वहीं, पति चुन्नीलाल घर लौट आया और पत्नी के लापता होने की अफवाह फैलाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा.

सीओ सिटी ने क्या बताया?
मामले का खुलासा करते हुए बलिया के क्षेत्राधिकारी नगर (सीओ सिटी) मोहम्मद उस्मान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, डाटा रिकॉर्ड विश्लेषण (डीआर एनालिसिस) और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. 

और पढे़ं: घर में घुसकर बेटी को घसीटा, पूरे गांव के सामने किया अर्धनग्न; न्याय के लिए दर-दर भटक रही मां
 

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