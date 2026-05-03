गंगा में मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा, दो किशोरियों समेत चार लोग डूबे, तलाश जारी

बलिया/मनोज कुमार चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार सुबह मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हो गया. गंगा नदी में स्नान करते समय चार लोग डूब गए, जिनमें दो किशोरियां भी शामिल हैं. घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार शुरू हो गई.

जानकारी के मुताबिक, फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से परिवार और रिश्तेदार मुंडन संस्कार के लिए शिवरामपुर घाट पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान स्नान करते वक्त चार लड़कियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. उन्हें बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग नदी में कूद पड़े, लेकिन इस कोशिश में दो युवक भी डूब गए.

हालांकि, डूब रही चार किशोरियों में से दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी दो किशोरियों और दो युवकों का अब तक पता नहीं चल सका है. लापता लोगों की पहचान हर्षिता चौहान (17), नंदिता चौहान (12), अरुण चौहान (20) और अर्जुन चौहान (19) के रूप में हुई है.

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सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया. स्थानीय गोताखोरों और मछुआरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. साथ ही एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है, जो गंगा में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजन अपनों के सकुशल मिलने की उम्मीद में घाट पर डटे हुए हैं.

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