Ballia News: NEET परीक्षा में बड़ा खुलासा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर फर्जीवाड़ा, पकड़े गए 10 छात्र
Ballia News: NEET परीक्षा में बड़ा खुलासा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर फर्जीवाड़ा, पकड़े गए 10 छात्र

Ballia News: NEET परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. बलिया जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित बताकर दाखिला लेने वाले 10 छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं. आइए जानते हैं कैसे हुआ खुलासा?

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:16 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ballia News/मनोज चतुर्वेदी: देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर अब घिनौना खेल खेला जा रहा है. NEET परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर दाखिला लेने वाले छात्रों की पोल खुल गई है. बलिया के 10 छात्रों ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आश्रित बताकर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने क्या कहा?
डीएम ने बताया कि NEET परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजे गए थे. जांच के दौरान 10 छात्रों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित होने के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. इस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित संस्थानों को भी जानकारी भेजी जा रही है कि जिनके आधार पर दाखिला मिला था, वे दस्तावेज असली नहीं हैं.

डीएम ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और जिन छात्रों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. संबंधित संस्थानों को भी अवगत करा दिया गया है कि जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिला लिया गया है, वे पूरी तरह से फर्जी हैं.

इससे पहले सोनभद्र  में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. मध्यप्रदेश के चार युवकों ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी और अनुसूचित जाति का बताकर आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2023 में चयन करा लिया था. जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आया तो पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढे़ं:  फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा\

