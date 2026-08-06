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बस्ती में रिश्ता हारा इंसानियत जीती! मौत के बाद बेटे का इंतजार करती रही मां, 5 दिन मर्चरी में पड़ा रहा शव

Basti News: बस्ती में करीब 25 दिन पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला बेसुध हालत में मिली थी. बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:57 PM IST
बस्ती में रिश्ता हारा इंसानियत जीती! मौत के बाद बेटे का इंतजार करती रही मां, 5 दिन मर्चरी में पड़ा रहा शव
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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