बस्ती में रिश्ता हारा इंसानियत जीती! मौत के बाद बेटे का इंतजार करती रही मां, 5 दिन मर्चरी में पड़ा रहा शव

बार-बार लेती रही बेटे दिलीप का नाम

संस्था के लोगों के मुताबिक महिला बार-बार अपने बेटे दिलीप का नाम लेती थी. अस्पताल के दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर उसकी नजरें उठ जाती थीं. लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ. 29 जुलाई को डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद संस्था के लोगों ने परिजनों और बेटे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का शव करीब पांच दिनों तक मर्चरी में रखा रहा, जिस बेटे की राह मां जिंदगी भर देखती रही, वही बेटा मां की अंतिम यात्रा में भी नहीं पहुंचा. आखिरकार एक गैर ने वह जिम्मेदारी उठाई, जिसे निभाने की उम्मीद अपने से होती है. ‘सेवा समर्पण भाव परिवार’ के प्रमुख दिलीप पाण्डेय आगे आए. उन्होंने बुजुर्ग महिला को अपना मानकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई. बस्ती के पौराणिक मुड़घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दिलीप पाण्डेय ने महिला को मुखाग्नि दी. श्मशान घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम थीं. जिस मां को आखिरी वक्त में अपने बेटे के कंधे का इंतजार था, उसे आखिरकार एक गैर ने कंधा दिया.