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राघवेंद्र सिंह/बस्ती: यूपी के बस्ती में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सदर कोतवाली क्षेत्र में महिला के पति की मौत के बाद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती कर ली. इतना ही नहीं शख्स कुछ ही दिन बाद महिला से शादी की जिद करने लगा. महिला ने इनकार किया तो शख्स ने उसके चार साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया.
यह है पूरा मामला
दरअसल, बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मां ने अपनी चार साल की बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस से की. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बच्ची की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान जो कहानी सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया.
सोशल मीडिया पर महिला के संपर्क में आया
पुलिस के मुताबिक, कौशांबी निवासी जाकिर सोशल मीडिया के जरिए सपना देवी के संपर्क में आया था. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. आरोप है कि जाकिर लगातार महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला के इनकार से नाराज जाकिर ने एक खौफनाक साजिश रची. उसने महिला की चार साल की मासूम बेटी का अपहरण कर लिया ताकि बच्ची को माध्यम बनाकर महिला को शादी के लिए मजबूर किया जा सके.
पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने टीम का गठन किया. मुखबिरों को सक्रिय किया गया और लगातार दबिश दी गई. आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कटरा तिराहे के पास मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से चार साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया. मासूम बेटी को सुरक्षित देखकर मां की आंखों में राहत के आंसू छलक पड़े.
बच्ची को सकुशल बरामद किया
सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि अभियुक्त जाकिर पर महिला ने अपनी बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और अपहरणकर्ता जाकिर को अरेस्ट कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है. उसके खिलाफ धारा 140(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.