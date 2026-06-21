Add Zee Business As A Preferred Source
App

सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती का खौफनाक अंत! बस्ती में मासूम बच्ची बनी सनकी आशिक का शिकार

Basti News: महिला के पति की मौत के बाद आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप कर ली. इसके बाद महिला से शादी की जिद करने लगा. इनकार करने पर खौफनाक कदम उठा लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:07 PM IST
सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती का खौफनाक अंत! बस्ती में मासूम बच्ची बनी सनकी आशिक का शिकार
Image Credit: Basti Police Arrested

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फिजिक्स-केमिस्ट्री के सवालों ने छकाया.. NEET एग्जाम देकर बाहर आए छात्रों ने क्या कहा
NEET re-exam1 hr ago
2
BPSC TOPPER1 hr ago
3
bijnor news2 hrs ago
4
Mahoba news3 hrs ago
5
Lucknow news9:35 AM IST