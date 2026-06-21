सोशल मीडिया पर महिला के संपर्क में आया

पुलिस के मुताबिक, कौशांबी निवासी जाकिर सोशल मीडिया के जरिए सपना देवी के संपर्क में आया था. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. आरोप है कि जाकिर लगातार महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला के इनकार से नाराज जाकिर ने एक खौफनाक साजिश रची. उसने महिला की चार साल की मासूम बेटी का अपहरण कर लिया ताकि बच्ची को माध्यम बनाकर महिला को शादी के लिए मजबूर किया जा सके.