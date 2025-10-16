आजमगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा, कागज पर चल रही कंपनी ने 238 लाख का किया गबन, केस दर्ज

Azamgarh (वेदेंद्र प्रताप): यूपी के आजमगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां कागजों पर चल रही कंपनी ने 238 लाख रुपये का गबन किया. जिसने आजमगढ़ शहर के समीप का पता देकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया. आरोपी पर राजस्व क्षति के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है.

क्या है पूरा मामला

आज़मगढ़ के राज्य कर विभाग ने एक फर्जी जीएसटी फर्म का पर्दाफाश किया है. स्क्रैप कारोबार दिखाने वाली इस फर्म के प्रोपराइटर आदिल ने फर्जी बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर 30 दिसंबर 2024 को पंजीकरण कर प्राप्त किया था. जांच में फर्म का पता अस्तित्व में नहीं पाया गया. जिसमें बिजली बिल फर्जी निकला.

दर्ज कराई गई एफआईआर

वहीं आधार कार्ड में घोषित पता आजमगढ़ दिखाया गया, लेकिन वास्तविक पता जनपद बिजनौर का निकला. इस मामले में विभाग की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है. राज्य कर विभाग के वरिष्ठ सहायक ने इस मामले में मलिक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर आदिल के विरुद्ध फर्जी बोगस फर्म रजिस्टर्ड को लेकर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है.

जारी की फर्जी इनवॉइस

बताया गया कि इस फर्म ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में फर्जी इनवॉइस जारी कर 661.63 लाख रुपये की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और 119.09 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी भी ले लिया गया. जहां इस मामले में कुल 238.13 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई. वहीं जांच में फर्म का पता आजमगढ़ में शॉप नंबर 119/ए, बद्दोपुर रोड पर जो अस्तित्व में ही नहीं मिला.

पता भी निकला फर्जी

इसमें बिजली बिल फर्जी निकला, उस अकाउंट पर गोरे लाल नामक व्यक्ति का नाम अंकित पाया गया. वहीं आधार कार्ड में घोषित पता आजमगढ़ का दिखाया गया, लेकिन वास्तविक पता जनपद बिजनौर का निकला. इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर बद्दोपुर गांव में जहां अन्य लोगों तथा ग्राम प्रधान से पूछताछ में न आदिल का और न ही गोरे लाल का रहने वाला बताया गया.