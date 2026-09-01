सपा MLC के बिगड़े बोल...'अखिलेश यादव कुत्ते के गले में बांध दें घंटी तो उसी को देंगे वोट'

राज्य चुनें
आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानों का दौर तेज हो गया है. आजमगढ़ के नेहरू हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का एक विवादित बयान सामने आया है. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचलों का बाजार गर्म हो गया है. यह पूरा मामला आगामी एमएलसी चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रखी गई एक बैठक से जुड़ा हुआ है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी शामिल थे.
बैठक का उद्देश्य और सपा की रणनीति
30 अगस्त 2026 को आजमगढ़ के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी की ओर से गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी खंड निर्वाचन क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम की अगुवाई सांसद धर्मेंद्र यादव कर रहे थे और इसमें सपा के कई विधायक तथा वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव की रणनीति बनाना और शिक्षकों को पार्टी के पक्ष में एकजुट करना था. सपा नेताओं ने शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया और आने वाले चुनावों को राज्य के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.
मंच से निकला विवादित बयान
इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था, जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इन मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है. हालांकि, इसी दौरान अपनी बात को जोर देकर कहने के चक्कर में उनके मुंह से एक ऐसी टिप्पणी निकल गई, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है. समाजवादी पार्टी के MLC ने कहा है कि अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले मे घंटी बांध दें तो हम सभी को वोट उसी को देना है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व अगर किसी के भी गले में घंटी बांध दे, तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उसी को वोट देना चाहिए क्योंकि वही समस्याओं का समाधान करेगा.
भाजपा का तीखा पलटवार
जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाथों-हाथ लिया और सपा पर बड़ा हमला बोला. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने विवेक से वोट देती है और इस तरह की भाषा मतदाताओं का अपमान है. भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब मंच पर सांसद और पूर्व मंत्री जैसे जिम्मेदार नेता बैठे थे, तब इस तरह की भाषा का प्रयोग होना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए नेताओं को बोलते समय अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए.
जनता और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
इस बयान के सामने आने के बाद आम लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे नेताओं की अनियंत्रित भाषा का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं. फिलहाल, भाजपा ने लाल बिहारी यादव से आजमगढ़ की जनता और समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. इस पूरे घटनाक्रम ने आगामी चुनावों से पहले आजमगढ़ और पूरे प्रदेश के राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है.