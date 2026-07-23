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XEN का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गईं BJP विधायक! बलिया में करंट से पिता-पुत्र की मौत पर फूटा गुस्सा

बलिया में खेत में गिरे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. मौके पर पहुंचीं भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बिजली विभाग के एक्सईएन का हाथ पकड़कर उन्हें घटनास्थल तक ले जाकर नाराजगी जताई.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 23, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:41 PM IST
XEN का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गईं BJP विधायक! बलिया में करंट से पिता-पुत्र की मौत पर फूटा गुस्सा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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