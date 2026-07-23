XEN का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गईं BJP विधायक! बलिया में करंट से पिता-पुत्र की मौत पर फूटा गुस्सा

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बलिया/ मनोज चतुर्वेदी: बलिया जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शहपुरवा गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक भीषण सड़क व विद्युत हादसा सामने आया है. खेत में धान की रोपाई करने गए पिता-पुत्र की 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. मृतक युवक हाल ही में दरोगा की परीक्षा पास कर चुका था और जल्द ही ट्रेनिंग पर जाने वाला था. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया और बलिया-बांसडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया.
रोपाई के दौरान गिरा तार, बचाने में पिता की भी गई जान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहपुरवा गांव निवासी जनार्दन यादव (58) अपने 28 वर्षीय बेटे राजेश यादव के साथ सुबह लगभग 6 बजे खेत में धान की रोपाई कर रहे थे. उसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा जर्जर 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर सीधे खेत में गिर गया. खेत में पानी भरा होने के कारण करंट तेजी से फैल गया और राजेश उसकी चपेट में आकर तड़पने लगा.
बेटे को तड़पता देख पिता जनार्दन उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे भी हाईवोल्टेज करंट की पकड़ में आ गए. जब राहगीरों की नज़र पड़ी तो दोनों बिजली के तार से लिपटे पड़े थे. शोर मचाने पर आसपास के किसान एकत्र हुए और विद्युत आपूर्ति बंद करवाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.
परिवार में छाई भुखमरी व लाचारी, बहन बोली-'मैं अनाथ हो गई'
मृतक जनार्दन की पत्नी की मौत आठ साल पहले ही बीमारी के चलते हो चुकी थी. बड़ी बेटी शादीशुदा है, जबकि छोटी बेटी सीमा (21) घर पर ही रहती थी. पिता और इकलौते भाई की एक साथ मौत की खबर सुनते ही सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. रोते-बिलखते हुए उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा, न भाई रहा, न पिता. मैं पूरी तरह अनाथ हो गई.
एक्सईएन पर भड़कीं भाजपा विधायक, हाथ पकड़कर खींचा
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय भाजपा विधायक केतकी सिंह मौके पर पहुँचीं. जब ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के एक्सईएन पंकज कुमार भारती जर्जर तारों को देखकर वापस लौट रहे हैं, तो विधायक ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और सीधे घटनास्थल पर जर्जर तारों के पास ले गईं.
विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि नालायक हो तुम लोग! तार क्यों नहीं बदले? सबसे पहले तो तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए. क्या इसे छुआऊं तुमको? विधायक ने पीड़िता सीमा को गले लगाकर ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि गांव के सभी जर्जर तार जल्द बदले जाएंगे तथा दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
डेढ़ घंटे तक ठप रहा बलिया-बांसडीह मार्ग, अधिकारियों पर दर्ज हुआ मुकदमा
घटना से भड़के ग्रामीणों ने बांस डालकर बलिया-बांसडीह मेन रोड पर डेढ़ घंटे तक चक्काजाम रखा. मौके पर पहुँचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल द्वारा कार्रवाई व मुआवजे के लिखित आश्वासन के बाद ही जाम समाप्त हो सका. मृतक की बेटी सीमा यादव की तहरीर के आधार पर पुलिस ने टकरसन पावर हाउस के जेई आनंद जायसवाल और एसएसओ मुकुल उपाध्याय के खिलाफ लापरवाही का मामला (मुकदमा) दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.