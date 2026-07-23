XEN का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गईं BJP विधायक! बलिया में करंट से पिता-पुत्र की मौत पर फूटा गुस्सा

डेढ़ घंटे तक ठप रहा बलिया-बांसडीह मार्ग, अधिकारियों पर दर्ज हुआ मुकदमा

घटना से भड़के ग्रामीणों ने बांस डालकर बलिया-बांसडीह मेन रोड पर डेढ़ घंटे तक चक्काजाम रखा. मौके पर पहुँचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल द्वारा कार्रवाई व मुआवजे के लिखित आश्वासन के बाद ही जाम समाप्त हो सका. मृतक की बेटी सीमा यादव की तहरीर के आधार पर पुलिस ने टकरसन पावर हाउस के जेई आनंद जायसवाल और एसएसओ मुकुल उपाध्याय के खिलाफ लापरवाही का मामला (मुकदमा) दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.