आजमगढ़ में 350 करोड़ का घोटाला? बीजेपी ने सपा सांसद, विधायक और निकाय अध्यक्षों पर निधि दुरुपयोग का लगाया आरोप

आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप: यूपी के आजमगढ़ जिले में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयनाथ सिंह ने सपा के 10 विधायकों, 2 सांसदों और 2 विधान परिषद सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष पर निधि के दुरुपयोग का सनसनीखेज आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि सपा नेताओं ने करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का घोटाला किया है.

गरमाई जिले की सियासत

वहीं सपा सुप्रीमो पर वार करते हुए कहा कि उन्होंने इन सपा जनप्रतिनिधियों से पूछा तक नहीं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई. जहां समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने भी पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाये हुवे कहा योगी सरकार जब सत्ता से जाएगी तब भाजपा के भ्रष्टाचार की एक-एक परत खुलेंगे.

कमीशनखोरी का आरोप

जयनाथ सिंह ने करतालपुर स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता की. कहा, " खुद को ईमानदार बताने वाले पहले जनता को बताएं कि यह पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका हिसाब दें. अगर जवाब नहीं देंगे तो 2027 में जिले की जनता माफ नहीं करेगी. सांसद व विधायकों को करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए मिले, लेकिन पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हुआ, हर काम में 50 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है. जो लाइट लगी हैं, वह भी आधे पैसे में लगाई गई हैं."

खर्च का हिसाब देने की मांग

प्रदेश के मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा आजादी के बाद ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में विकास कराया है. आज अपराध नहीं है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और संगीत महाविद्यालय खुल चुके हैं. जब उनसे पूछा गया कि सरकार आपकी है, इस भ्रष्टाचार की जांच करा रही या नहीं, तो उन्होंने कहा जांच तो हो रही है, लेकिन पहले यह लोग हिसाब दें. अगर ये बड़े ईमानदार और जिम्मेदार हैं तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है.

सपा का पलटवार

वहीं भाजपा नेता के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा नेता पर पलटवार किया है. कहा कि भाजपा नेता ने सपा के विधायक, सांसद और एमएलसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. सरकार उन्हीं की है उन आरोपों की जांच कराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उनकी बात की वैधता रहती. भाजपा के लोग सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, सिर्फ भ्रामक आरोप लगाते हैं.

