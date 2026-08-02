/Ballia Suicide: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग ने दी जान, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप! विदेश से पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार!

विदेश से पिता ने सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

मृतका के पिता विदेश (खाड़ी देश) में नौकरी करते हैं. बेटी की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने विदेश से ही एक वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया. पिता ने स्थानीय पुलिस पर समय रहते सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मृत बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर गांव का ही इस्माइल कुछ दिन पहले उसके पिता को पिटने के लिए आया था. इसमें जाहिद ने भी साथ दिया था. भाई ने कहा कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. आरोप लगाते हुए कहा कि तीन से चार लोगों का हाथ है. आरोपी मिलने के लिए बुला रहा था, नहीं जाने पर उसका वीडियो वायरल करने की बात कर रहा था.