/Ballia Suicide: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग ने दी जान, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप! विदेश से पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार!

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बलिया/मनोज चतुर्वेदी: बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मनियर इलाके में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने से नाराज एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद से ही मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में तनाव का माहौल है. बलिया के एडिशनल एसपी दिनेश कुमार शुक्ला का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आरोपी जाहिद सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
ब्लैकमेलिंग और वीडियो वायरल होने से डिप्रेशन में थी पीड़िता
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने मनियर थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र का ही रहने वाला जाहिद नाम का युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना चुका था. आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार पीड़िता को अपने पास बुलाने का दबाव बना रहा था. इस बीच आरोपी जाहिद ने वह अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही पीड़िता को वीडियो वायरल होने की जानकारी हुई, वह गहरे डिप्रेशन (मानसिक तनाव) में चली गई.
पुलिस जांच के बीच उठाया खौफनाक कदम
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस टीम पीड़िता के घर पहुंची थी और प्राथमिक जांच पड़ताल कर जानकारियां जुटा रही थी. पुलिस टीम के जाने के कुछ ही देर बाद लोक-लाज के डर से बदहवास नाबालिग ने कमरे में फांसी लगा ली. परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो वे आनन-फानन में उसे मनियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल और फिर बाहर के लिए रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया.
विदेश से पिता ने सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार
मृतका के पिता विदेश (खाड़ी देश) में नौकरी करते हैं. बेटी की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने विदेश से ही एक वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया. पिता ने स्थानीय पुलिस पर समय रहते सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मृत बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर गांव का ही इस्माइल कुछ दिन पहले उसके पिता को पिटने के लिए आया था. इसमें जाहिद ने भी साथ दिया था. भाई ने कहा कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. आरोप लगाते हुए कहा कि तीन से चार लोगों का हाथ है. आरोपी मिलने के लिए बुला रहा था, नहीं जाने पर उसका वीडियो वायरल करने की बात कर रहा था.
पुलिस का बयान और कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी बलिया, दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मुख्य आरोपी जाहिद समेत दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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