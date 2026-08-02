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Ballia Suicide: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग ने दी जान, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप! विदेश से पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार!

Ballia teen suicide: यूपी के बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया है. आरोप है कि एक नाबालिग किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जाहिद लगातार पीड़िता को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:56 AM IST
Ballia Suicide: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग ने दी जान, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप! विदेश से पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार!
Image Credit: ballia news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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