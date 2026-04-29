कूलर की हवा के विवाद में बारात में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में युवक की मौत

आजमगढ़ न्यूज/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर अजमतगढ़ में आयोजित एक विवाह समारोह में मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. कूलर की हवा को लेकर शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की जान चली गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

कूलर की हवा बनी मौत का कारण

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब गोरखपुर से आई बारात का स्वागत सत्कार चल रहा था. जयमाल के दौरान बाराती और स्थानीय घराती पक्ष के बीच कूलर की हवा का रुख मोड़ने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद मारपीट होने लगी. समारोह में अफरा-तफरी मच गई और इसी बीच चाकूबाजी शुरू हो गई.

चाकूबाजी में एक की मौत, तीन घायल

इस हिंसक झड़प में चाकू लगने से 26 वर्षीय आमिर चंद्र साहनी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, चाकूबाजी की चपेट में आने से गोरखपुर के बेलसरी निवासी राजकुमार साहनी, अभिलाष साहनी और साहिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है.

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पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सगड़ी और जीयनपुर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.

सामाजिक सहिष्णुता पर सवाल

महज कूलर की हवा जैसी छोटी सी बात पर किसी की हत्या कर देना समाज में बढ़ती असहनशीलता की ओर इशारा करती है. एक मांगलिक कार्यक्रम का इस तरह मातम में बदल जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा और शोक का विषय बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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