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आगरा और आजमगढ़ में दर्दनाक हादसे, कहीं वाटर पार्क में डूबने से मासूम की मौत, तो कहीं गहरे पानी में डूबे चार युवक; मचा कोहराम

Agra and Azamgarh News: आगरा और आजमगढ़ से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां आगरा के एक वाटर पार्क में गहरे पानी में डूबने से आठ वर्षीय मासूम की मौत हो गई, वहीं आजमगढ़ में नहाने गए चार युवक गहरे पानी में डूब गए. जिससे एक युवक की डूबने से मौत हो गई. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:55 AM IST
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सांकेतिक फोटो
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Agra Azamgarh News/कपिल अग्रवाल/आगरा/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आगरा और आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया है. इन जिलों में एक मासूम और एक युवक की मौत हो गई है. जिससे कोहराम मचा हुआ है. पहले बात करेंगे आगरा के किरावली स्थित तेवतिया वाटर पार्क की, जहां परिवार के साथ वाटर पार्क गए आठ वर्षीय मासूम की पूल के गहरे पानी में डूब गया. अचानक बेटे के न दिखने से परिवार बहुत परेशान था. करीब एक घंटे बाद पूल में बच्चे का शव तैरता दिखा.

गहरे पानी में डूबा 8 साल का मासूम
परिजनों ने वाटर पार्क के बाउंसर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. आरोप है कि परिवार ने वाटर पार्क के स्टाफ से सीसीटीवी देखने की गुहार लगाई थी, लेकिन स्टाफ ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए. मासूम का शव मिलने पर परिजनों ने बच्चे का शव रखकर खूब हंगामा किया और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. 

सूचना के बाद वाटर पार्क पहुंची पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. फिर पुलिस ने हादसे से संबंधित फुटेज और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है. यह घटना रविवार की शाम छह बजे की है.

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एक युवक की डूबने से मौत
उधर, आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में घाघरा/सरयू नदी के गहरे पानी में चार युवक नहाने गए थे, जहां नहाते समय सभी डुबने लगे. मौके पर घाट के पास नांव चलाने वाले लोगों ने किसी तरह 4 युवकों में से 3 को बचाया. जबकि, एक युवक सरवन यादव निवासी गांव पिहार नवतपी थाना रौनापार का डुबने से मौत हो गई है. बताया गया कि सरवन यादव अपने पांच साथियों के साथ कमलेश यादव, सचिन यादव, राम भजन, प्रवेश यादव, धनंजय यादव सभी युवक चार पहिया वाहन से घाघरा/सरयू नदी में नहाने गए. नहाने के दौरान चार युवक नदी के गहरे पानी में चले गए और अचानक डूबने लगे तभी घाट पर नाव चलाने वाले की नजर पड़ी. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
जिसमें तीन युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन सरवन यादव की डूबने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, सरवन मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और एक महीने पहले घर आया था. घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया. जानकारी मिलने पर रौनापार थाने की पुलिस पहुंची और डूबे युवक की तलाश में जुट गई है.

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