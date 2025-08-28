जोखिम में जान! बलिया में करोड़ों खर्च कर बना पुल अप्रोच बिना दो साल से अधूरा, सीढ़ी के सहारे गुजर रहे लोग

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: यूपी के बलिया जिले के चितबडांगाव सरयू नदी पर दो साल पहले सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख की लागत से पुल तो बना दिया लेकिन दो साल से अप्रोच बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई है. अप्रोच न बनने के कारण दो साल से लकड़ी की सीढ़ी के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूली मासूम छात्र पढ़ने जा रहे हैं. जो कोई बड़ी घटना को दावत दे रहा है.

स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी

बता दें स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया है. एप्रोच मार्ग न बनने की वजह से स्थानीय लोगों ने आवागमन के लिए टेंपररी व्यवस्था के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ी हैं. इन्ही सीढ़ियों के सहारे स्कूली छात्र व्यापारी बुजुर्ग महिला युवा नौजवान कंधों पर साइकिल व दूध के टैंक लेकर उतरते और चढ़ते नजर आएंगे. यह नजारा देखकर आप भी भयभीत हो जाएंगे.

आवागमन का एकमात्र सहारा

स्थानीय लोग का एक यही सरयू नदी पर आने और जाने का वैकल्पिक रास्ता है और इसी पुल से लगभग लाखों की आबादी का एक रास्ता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस आवागमन से कई बार लोग चोटिल हो गए हैं. स्थानीय राजू सिंह डब्लू ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों से एप्रोच मार्ग बनने की शिकायत की गई लेकिन कोई जवाब नही मिलता है. जिलाधिकारी से भी मिलकर 7 दिन का मोहल्लत दिया गया है. अगर अप्रोच मार्ग बनने का कार्य नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सेतु निगम के अधिकारियों का क्या कहना?

उधर विभाग सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एप्रोच मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है. इसके लिए संबंधित जिला तहसील प्रशासन को कई बार पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है. मामला संज्ञान में आने के बाद DM बलिया ने जमीन अधिग्रहण होने रही बाधा को दूर करने के बजाए,पहले जो ग्रामीणों के लिए एक रास्ता बचा था. अब उसको भी बंद करने का आदेश दे दिया.

UP News: गुड न्यूज़! यूपी के इस जिले में बिछेगा नया रेलवे ट्रैक, 11 स्टेशन होंगे हाईटेक