बच्चों से पढ़ाई की जगह कराया जा रहा था सफाई और निजी काम, वायरल वीडियो के बाद प्रधानाध्यापक निलंबित, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ शिक्षा क्षेत्र में स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय प्रथम के छात्रों से पढ़ाई की बजाय सफाई और निजी काम कराए जाने का मामला प्रकाश में आने पर जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक अवधेश यादव को वीडियो वायरल के दृष्टिगत तथा मध्याहन भोजन व्यवस्था में अनियमित की शिकायत पर निलंबित कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला 10 अप्रैल और उससे पहले का बताया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि विद्यालय के बच्चों से गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे थे. आरोप है कि बच्चों से न सिर्फ सफाई कराई जाती थी, बल्कि निजी कामों में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था. इतना ही नहीं, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. भोजन को रसोईघर में बनाने की बजाय खुले में चूल्हे पर पकाने की शिकायत मिली, जिससे बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

कार्रवाई कैसे हुई?

वीडियो वायरल होने और शिकायतों के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और प्रधानाध्यापक अवधेश यादव से स्पष्टीकरण मांगा. लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन को देखते हुए की गई है.

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सिस्टम पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां उनसे काम करवाया जाना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि उनके भविष्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी और निराशा का माहौल है.

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