वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: स्‍वतंत्रता दिवस पर प्राथमिक विद्यालय में अखिलेश यादव के गुणगान का गाना बजाकर बच्‍चों को डांस कराने के मामले में बड़ा एक्‍शन देखने को म‍िला है. बच्‍चों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय के अध्‍यापक को निलंबित कर दिया है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, आजमगढ़ के कोयलसा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मरगूबपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो स्‍वतंत्रता दिवस का बताया जा रहा है. वीडियो में स्कूल के अध्यापक और बच्चों को डीजे पर गाना सुनाते दिख रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अतिथि बैठे हैं और गाने में समाजवादी पार्टी का प्रमोशनल सॉन्‍ग बज रहा है. इस पर स्‍कूल के बच्‍चे जमकर थिरक रहे हैं. साथ ही सहायक अध्यापक सुनील यादव डांस करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते ताली बजाते नजर आए.

अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे

वहीं उस दौरान स्कूल में बज रहे डीजे को किसी ने इस गीत को बंद करने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कोई एतराज जताया. स्कूल में बच्चों द्वारा अखिलेश यादव के जिंदाबाद नारे भी लगाए गए. अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. लोगों में आक्रोश व्याप्त है. पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच कराकर अध्यापकों के निलंबन के साथ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

सपा प्रवक्‍ता ने किया बचाव

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध करने का स्थान है, बीजेपी को लगता है कि उनकी अनंत काल तक सरकार रहेगी. अभी तो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, इस इवेंट में एक बिल ला दिए होते की विपक्ष के नेता का कोई नाम लेगा तो उसे उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा को जांच के आदेश दिए गए हैं.

