Azamgarh News: भाजपा नेता के घर गिराने वाले के अवैध मकान पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, मौके पर रही भारी फोर्स

आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावारायपुर गांव में 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर भाजपा कार्यकर्ता का घर गिराने वाले आरोपी के अवैध मकान पर बाबा का बुलडोजर गरजा है. मौके पर 6 थाने की फोर्स, पीएससी समेत राजस्व की टीम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार पहुंचे. वहीं ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई.

बीजेपी कार्यकर्ता का घर गिराने का आरोप

बता दें कि चार दिन पहले 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व जहां मनाया जा रहा था, आरोप है कि इसी दौरान शाम को पड़ोस का रहने वाले आरोपी जियाउद्दीन ने ट्रैक्टर से बीजेपी कार्यकर्ता का घर गिरा दिया. मामले की शिकायत बिलरियागंज थाने की पुलिस से की गई. शिकायती पत्र में आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावारायपुर गांव निवासी व भाजपा के शक्ति केंद्र के संयोजक ओंकार गौड़ ने आरोप लगाया था कि जिस जमीन पर मेरा घर बना हुआ उस जमीन पर जियाउद्दीन तथा सदरूद्दीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे.

पुलिस से की मामले की शिकायत

पीड़ित भाजपा नेता का आरोप था कि जन्माष्टमी की शाम को वह अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ आया और घर पर हमला करते हुए ट्रैक्टर से घर गिराने लगा. जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी गाली गलौज करने के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया तथा किसी को भी ना छोड़ने की धमकी भी दी. आरोपी के इस दबंगई से पीड़ित व उसका परिवार भयभीत होकर इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी.

सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा

बता दें कि आरोपी जियाउद्दीन व सदरूद्दीन का घर पीड़ित भाजपा नेता ओंकार गौड़ के घर के पड़ोस में है. बताया गया कि आरोपी जियाउद्दीन, सदरुद्दीन और कमरुद्दीन के खिलाफ पहले से ही तहसील प्रशासन ने 2022 में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में बेदखली का आदेश पारित किया था. लेकिन इसके बाद भी इन मनबढ़ आरोपियो ने अपने पड़ोसी ओंकार गोंड का घर ट्रैक्टर से गिराया था.

आरोपी हुआ फरार

इसके लिए प्रशासन की ओर से पहले आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. अब प्रशासन की ओर से आरोपी के मकान को जेसीबी से गिराने की कार्रवाई की गई है, जहां गांव के लोग थोड़ी दूर से प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे थे. जबकि घटना को कारित करने वाले आरोपी फरार है.

एसएसपी का क्या कहना?

एसएसपी ने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावारायपुर पट्टी गांव में पोखरी और भीटी पर स्थान पर अवैध कब्जा था. नोटिस भी 19 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन तारीख निकालने के बाद भी नहीं हटाया गया. उसी को लेकर तहसील के तहसीलदार टीम तथा थाना बिलरियागंज की टीम द्वारा उस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है.