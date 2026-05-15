चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: यूपी के बलिया पहुंची CBI, अयोध्या से पकड़े गए राज सिंह की मां से घंटों पूछताछ

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच करने बलिया पहुंची सीबीआई की एक टीम ने राज सिंह के परिजनों से पूछताछ की. सीबीआई की जांच टीम गुरुवार से ही बलिया में आई हुई है. चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अयोध्या से गिरफ्तार राज सिंह की मां ने बताया कि बलिया सदर कोतवाली से उन्हें फोन आया था, लिहाजा वह अपने बड़े बेटे के साथ कोतवाली पहुंची जहां एक टीम द्वारा उनसे पूछताछ किया.

मां ने निर्दोष बताया

हालांकि, जय सिंह की मां का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि यह सीबीआई जांच टीम थी या कोई और? राज सिंह की मां का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, लिहाजा जांच टीम को उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सहित कई और दस्तावेज भी दिए. उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा इस घटना में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि घटना के पहले से लेकर घटना के दिन और घटना के बाद भी वह उनके साथ ही था. वहीं कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है उनका बेटा निर्दोष साबित होगा.

6 मई को गोली मारकर हुई थी हत्या

बता दें कि 6 मई 2026 की रात को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम (मध्यमग्राम) इलाके में चंद्रनाथ रथ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर मध्यग्राम लौट रहे थे. उनकी स्कॉर्पियो कार को एक संकरी गली में रोका गया. इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई. गोलियां छाती, पेट और सिर में लगीं थीं. ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था.

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कौन है राज सिंह?

इस हत्याकांड में राज सिंह को मुख्य आरोपी पुलिस मान रही है. राज सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है. वह खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राज्य महासचिव बताता था. सोशल मीडिया पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाता था. उसके BJP नेताओं (जैसे UP मंत्री दयाशंकर सिंह) के साथ फोटो, चुनावी प्रचार आदि। परिवार और वकील उसकी बेगुनाही का दावा करते हैं.

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