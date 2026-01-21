Advertisement
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मश्किलें बढ़ीं, इस चर्चित मामले में आरोप हुआ तय

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 21, 2026, 02:55 PM IST
Mau News: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक और माफिया डान मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही हैं. उनके खिलाफ एक के बाद मुकदमों में कोर्ट के फैसले आ रहे हैं हालांकि कुछ फैसलों में राहत रही है लेकिन ज्यादातर फैसले उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं.

मऊ कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के मामले में आरोप तय कर दिये हैं. अब्बास के खिलाफ 133 की धारा में आरोप तय किये गया हैं. और जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. 

इससे पहले मऊ की सदर विधानसभा सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी बुधवार सुबह मऊ कोर्ट में आचार संहिता से जुड़े मामले में पेश हुए .  इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली. जांच के सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही अब्बास को कोर्ट में दाखिल होने की अनुमति मिली. 

दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें दीं. यह कार्रवाही 15 मिनट तक चली. कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोपों को सही मानते हुए उनके खिलाफ 133 की धारा में आरोप तय किये हैं. हालांकि उनके खिलाफ पुलिस द्वारा लगाई धारा 177 और 188 को कोर्ट ने रद्द कर दिया.  

अब्बास के वकील से मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला मई 2022 से चल रहा है.यह चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना का मामला है. अब्बास अंसारी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान तय सीमा से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया था. अब्बास के खिलाफ इस मामले में तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. 

क्या है आचार संहिता का मामला
यह मामला दक्षिण टोला क्षेत्र का है. 2022 में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अब्बास के खिलाफ तय सीमा से ज्यादा कारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था. यह मामला 12 फरवरी 2022 को तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार ने दर्ज किया था. 

