यूपी के इस जिले में बढ़ेंगे सर्किल रेट, शहर से देहात तक महंगी होगी जमीन

आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप शर्मा: यूपी के आजमगढ़ जिले में सर्किल रेट में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसे लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह आज 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जिले की तहसीलों के साथ मुख्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है. नगरीय इलाकों में 10 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 8 फीसदी सर्किल रेट में बढ़ोतरी प्रस्तावित है.

कब लागू होंगे नए सर्किल रेट

बताया कि आपत्ति दर्ज होने के बाद 3 दिन स्क्रूटनी की जायेगी, उसके बाद जो आधार बनेगा उसमें संशोधन कर समिति के सभी सदस्यों के दस्तखत किये जाएंगे. इसके बाद जिलाधिकारी को भेजा जाएगा, जरूरत पड़ने पर डीएम द्वारा बताये गये सुझाव को सही करके दोबारा उनके पास भेजा जाएगा, इसके बाद सर्किल दरें लागू की जाएंगी.

सहायक आयुक्त का क्या कहना?

आजमगढ़ जिले के सहायक आयुक्त स्टांप राजेश कुमार ने बताया कि विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा डेवलपमेंट एरिया में सर्वे करके मूल्यांकन सूची प्रस्तावित किया गया. 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक स्कूटनी की प्रक्रिया होगी. जहां सर्किल रेट डेवलपमेंट के आधार पर जो वृद्धि प्रस्तावित है, वह सामान्य गांव के लिए जहां 5 से 8 फीसदी जबकि नगरी तथा अर्द्ध नगरी में 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है.

आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने की अपील

सहायक आयुक्त स्टांप ने जिले के सभी लोगों से सहभागिता करते हुए अपील की है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति या सुझाव हो तो वह 22 सितम्बर 2025 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक आयुक्त स्टाम्प, संम्बन्धित उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त तथा राजस्व के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.