सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, बलिया से नवीन सिंह पांच पिस्टल के साथ धरा गया

मनोज कुमार चतुर्वेदी/बलिया: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. अब CBI की जांच उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर तक पहुंच गई है. एजेंसी ने मुख्य शूटर माने जा रहे राजकुमार सिंह से पूछताछ के बाद बलिया के फेफना क्षेत्र स्थित थम्मनपुरा गांव से नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. नवीन सिंह को पांच पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.

असलहा सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंगल की जांच

CBI और यूपी STF की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए नवीन कुमार सिंह पर अवैध हथियारों की सप्लाई का आरोप है. जांच एजेंसियों को शक है कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए असलहों की आपूर्ति में उसकी भूमिका हो सकती है. हालांकि एजेंसी ने कहा है कि पूरे नेटवर्क की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

सूत्रों के मुताबिक नवीन कुमार सिंह मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह का रिश्तेदार बताया जा रहा है. परिवार के कुछ लोगों का दावा है कि फरार आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु ने उसे कई हथियार उपलब्ध कराए थे.

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नवीन पर पहले भी फायरिंग का मुकदमा

नवीन कुमार सिंह पहले भी विवादों में रह चुका है. वर्ष 2025 में उस पर फेफना थाने में फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था. राम नगीना सिंह इंटर कॉलेज इंदरपुर के पूर्व प्रधानाचार्य रामायण सिंह ने आरोप लगाया था कि नवीन ने शराब के नशे में अवैध हथियार से तीन राउंड फायरिंग की थी. मौके से तीन खोखे भी बरामद हुए थे.

गांव में चर्चा है कि पिछले दो वर्षों में नवीन ने तेजी से संपत्ति बनाई. उसने आलीशान मकान तैयार कराया और वीआईपी लिखी चार पहिया गाड़ी से चलना शुरू कर दिया था.

गलत गिरफ्तारी पर CBI ने मानी चूक

इस हाईप्रोफाइल हत्याकांड में CBI ने बारासात कोर्ट में स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. बलिया निवासी राज सिंह को 11 मई को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि हत्या के दिन वह उत्तर प्रदेश में मौजूद था.

परिवार ने CCTV फुटेज, गेस्ट हाउस बिल और यात्रा से जुड़े अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए. सबूतों के आधार पर अदालत ने राज सिंह की रिहाई का आदेश दे दिया.

अब असली मास्टरमाइंड की तलाश तेज

CBI का दावा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी. एजेंसी अब पैसों के लेन-देन, UPI ट्रांजैक्शन, राजनीतिक कनेक्शन और शूटर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. मामले में अब तक विनय राय उर्फ पमपम, राजकुमार सिंह, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अभी फरार बताए जा रहे हैं.

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